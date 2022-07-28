Ядерный удар, ленд-лиз НАТО, возврат Крыма: названы 5 сценариев будущего войны в Украине

По мнению американских аналитиков, Кремль может пойти на захват всей Украины или применить оружие массового поражения. При таком раскладе напряженность в отношениях с Россией выйдет на новый уровень.

Успешное использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставляемого Западом высокоточного оружия может вынудить Россию усилить военную агрессию. Об этом предупредили аналитики Atlantic Council в новом отчете.

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Москва может в перспективе попытаться завоевать всю Украину или измотать украинскую армию, стремясь вынудить Киев пойти на немыслимые уступки, указали авторы отчета.

"Ковровые бомбардировки, химические или биологические атаки могут быть использованы для подавления сопротивления в крупных оккупированных городах, например в Херсоне", – говорится в материале.

Американские эксперты заявили о шансе применения тактического ядерного оружия малой мощности для прорыва укрепившихся рубежей ВСУ на Донбассе.

Западные союзники, по мнению экспертов, должны быть готовы к каждому из возможных вариантов. Atlantic Council рассмотрел 5 главных сценариев российско-украинской войны.

Масштабные неизбирательные атаки ВС РФ на гражданскую инфраструктуру

Если российские военные увеличат частоту атак украинской гражданской инфраструктуры, нужно НАТО и ЕС должны последовать примеру США и расширить военную поддержку Украины.

При этом, такие действия не должны подтолкнуть РФ к прямому столкновению с НАТО или США. Предлагаются следующие меры:

НАТО и ЕС нужно внедрить программу ленд-лиза по аналогии с США;

установить открытую политику для российских и военных, не желающих воевать на стороне России;

закрыть лазейки в экономических санкциях.

Прекращение поставок нефти и газа: Россия давит на Запад экономически

Кремль может существенно ограничить или прекратить экспорт энергоносителей в страны Запада, чтобы давить на правительства. Аналитики предлагают максимально ограничить участие России в глобальной экономической системе такими санкциями:

отключить русские банки от SWIFT;

ускоренная декарбонизация и массовое внедрение "зеленых" технологий;

установка предельно допустимых цен на российские энергоносители;

ввод общей системы распределения долга европейских стран.

Россия увеличивает кибератаки

Москва может прибегнуть к масштабным кибератакам на критическую инфраструктуру, например, нефтепроводы. Atlantic Council призывает Запад дать консолидированный ответ:

заморозить или списать долг Украины;

исключить Россию из группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег;

создать глобальную "коалицию против вторжений", чтобы предотвратить конфликты в других странах;

дать киберответ против российских военных сетей, систем, политических и киберструктур;

полностью закрыть порты для российского флота.

Поражение украинской армии на фронте

Если Россия успешно перегруппирует войска и проведет большое наступление против ВСУ, нужно принять меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поддержке украинских военных. Для этого необходимо:

перепрофилировать замороженные или арестованные захваченные российские активы;

организовать военный конвой для контроля экспорта украинского зерна;

ввести нейтральную "буферную зону" между Украиной и Польшей;

создать зону гуманитарной защиты на западе Украины;

запустить гуманитарные воздушные перевозки;

инициировать ограниченную военную операцию, чтобы поддержать ВСУ;

Россия применит оружие массового поражения

В случае, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие, аналитики призывают к максимально жесткому ответу.

"Решения потребуют серьезных жертв от западной общественности. Они поднимут напряженность в отношениях с РФ на новый уровень и сделают нормализацию невозможной", – сообщили авторы отчета.

В качестве ответа на это необходимо рассмотреть:

ввод бесполетной зоны на Донбассе;

проведение карательной операции против ВС РФ, чтобы выгнать их на границы до 24 февраля или включая оккупированные в 2014 году территории Донбасса и Крыма.

Напомним, что украинские эксперты считают реальным поражение аэродрома в Джанкое, где находится 39-й вертолетный полк России.

Россия и Беларусь хотят провести новые военные учения с 30 августа по 5 сентября. Маневры состоятся в Восточном военном округе.

По информации СБУ, часть войск РФ, которые зашли в Украину 24 февраля, использовали карты 1969 года.