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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ядерний удар, ленд-ліз НАТО, повернення Криму: названо 5 сценаріїв майбутньої війни в Україні

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ядерна зброя, ядерний удар, ракета
Фото: the war zone | Якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю, відповідь буде максимально жорсткою

На думку американських аналітиків, Кремль може піти на захоплення всієї України або застосувати зброю масового ураження. За такого розкладу напруженість у відносинах з Росією вийде на новий рівень.

Успішне використання Збройними Силами України (ЗСУ) високоточної зброї, яку поставляє Захід, може змусити Росію посилити військову агресію. Про це попередили аналітики Atlantic Council у новому звіті.

Москва може в перспективі спробувати завоювати всю Україну чи втомити українську армію, прагнучи змусити Київ піти на немислимі поступки, зазначили автори звіту.

"Килимові бомбардування, хімічні або біологічні атаки можуть використати для придушення опору у великих окупованих містах, наприклад, у Херсоні", — йдеться у матеріалі.

Американські експерти заявили про шанс застосування тактичної ядерної зброї малої потужності для прориву зміцнених рубежів ЗСУ на Донбасі.

Західні союзники, на думку експертів, мають бути готовими до кожного з можливих варіантів. Atlantic Council розглянув 5 основних сценаріїв російсько-української війни.

Масштабні невиборні атаки ЗС РФ на цивільну інфраструктуру

Якщо російські військові збільшать частоту атак української цивільної інфраструктури, НАТО і ЄС повинні наслідувати приклад США і розширити військову підтримку України.

Водночас такі дії не повинні підштовхнути РФ до прямого зіткнення з НАТО чи США. Пропонуються такі заходи:

  • НАТО та ЄС повинні запровадити програму ленд-лізу за аналогією зі США;
  • встановити відкриту політику для російських та військових, які не бажають воювати за Росії;
  • закрити лазівки в економічних санкціях.

Припинення постачання нафти і газу: Росія тисне на Захід економічно

Кремль може суттєво обмежити чи припинити експорт енергоносіїв до країн Заходу, щоб тиснути на уряди. Аналітики пропонують максимально обмежити участь Росії у глобальній економічній системі такими санкціями:

  • відключити російські банки від SWIFT;
  • прискорена декарбонізація та масове впровадження "зелених" технологій;
  • встановлення гранично допустимих цін на російські енергоносії;
  • введення загальної системи розподілу боргу європейських країн.

Росія збільшує кібератаки

Москва може вдатися до масштабних кібератак на критичну інфраструктуру, наприклад, нафтопроводи. Atlantic Council закликає Захід дати консолідовану відповідь:

  • заморозити чи списати борг України;
  • виключити Росію із групи розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей;
  • створити глобальну "коаліцію проти вторгнень", щоб запобігти конфліктам в інших країнах;
  • дати кібервідповідь проти російських військових мереж, систем, політичних та кіберструктур;
  • повністю закрити порти для російського флоту.

Поразка української армії на фронті

Якщо Росія успішно перегрупує війська і проведе великий наступ проти ЗСУ, потрібно вжити заходів щодо запобігання гуманітарній катастрофі та підтримці українських військових. Для цього необхідно:

  • перепрофілювати заморожені чи заарештовані захоплені російські активи;
  • організувати військовий конвой для контролю за експортом українського зерна;
  • запровадити нейтральну "буферну зону" між Україною та Польщею;
  • створити зону гуманітарного захисту на заході України;
  • запустити гуманітарні повітряні перевезення;
  • ініціювати обмежену військову операцію, щоб підтримати ЗСУ;

Росія застосує зброю масового ураження

Якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю, аналітики закликають до максимально жорсткої відповіді.

"Рішення вимагатимуть серйозних жертв від західної громадськості. Вони піднімуть напруженість у відносинах із РФ на новий рівень і зроблять нормалізацію неможливою", — повідомили автори звіту.

Як відповідь на це необхідно розглянути:

  • введення безпольотної зони на Донбасі;
  • проведення каральної операції проти ЗС РФ, щоб вигнати їх на кордони до 24 лютого або включаючи окуповані у 2014 році території Донбасу та Криму.

Нагадаємо, що українські експерти вважають реальною поразку аеродрому в Джанкої, де знаходиться 39-й вертолітний полк Росії.

Росія та Білорусь хочуть провести нові військові навчання з 30 серпня по 5 вересня. Маневри відбудуться у Східному військовому окрузі.

За інформацією СБУ, частина військ РФ, які зайшли в Україну 24 лютого, використовували карти 1969 року.