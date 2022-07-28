Ядерний удар, ленд-ліз НАТО, повернення Криму: названо 5 сценаріїв майбутньої війни в Україні

На думку американських аналітиків, Кремль може піти на захоплення всієї України або застосувати зброю масового ураження. За такого розкладу напруженість у відносинах з Росією вийде на новий рівень.

Успішне використання Збройними Силами України (ЗСУ) високоточної зброї, яку поставляє Захід, може змусити Росію посилити військову агресію. Про це попередили аналітики Atlantic Council у новому звіті.

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Москва може в перспективі спробувати завоювати всю Україну чи втомити українську армію, прагнучи змусити Київ піти на немислимі поступки, зазначили автори звіту.

"Килимові бомбардування, хімічні або біологічні атаки можуть використати для придушення опору у великих окупованих містах, наприклад, у Херсоні", — йдеться у матеріалі.

Американські експерти заявили про шанс застосування тактичної ядерної зброї малої потужності для прориву зміцнених рубежів ЗСУ на Донбасі.

Західні союзники, на думку експертів, мають бути готовими до кожного з можливих варіантів. Atlantic Council розглянув 5 основних сценаріїв російсько-української війни.

Масштабні невиборні атаки ЗС РФ на цивільну інфраструктуру

Якщо російські військові збільшать частоту атак української цивільної інфраструктури, НАТО і ЄС повинні наслідувати приклад США і розширити військову підтримку України.

Водночас такі дії не повинні підштовхнути РФ до прямого зіткнення з НАТО чи США. Пропонуються такі заходи:

НАТО та ЄС повинні запровадити програму ленд-лізу за аналогією зі США;

встановити відкриту політику для російських та військових, які не бажають воювати за Росії;

закрити лазівки в економічних санкціях.

Припинення постачання нафти і газу: Росія тисне на Захід економічно

Кремль може суттєво обмежити чи припинити експорт енергоносіїв до країн Заходу, щоб тиснути на уряди. Аналітики пропонують максимально обмежити участь Росії у глобальній економічній системі такими санкціями:

відключити російські банки від SWIFT;

прискорена декарбонізація та масове впровадження "зелених" технологій;

встановлення гранично допустимих цін на російські енергоносії;

введення загальної системи розподілу боргу європейських країн.

Росія збільшує кібератаки

Москва може вдатися до масштабних кібератак на критичну інфраструктуру, наприклад, нафтопроводи. Atlantic Council закликає Захід дати консолідовану відповідь:

заморозити чи списати борг України;

виключити Росію із групи розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей;

створити глобальну "коаліцію проти вторгнень", щоб запобігти конфліктам в інших країнах;

дати кібервідповідь проти російських військових мереж, систем, політичних та кіберструктур;

повністю закрити порти для російського флоту.

Поразка української армії на фронті

Якщо Росія успішно перегрупує війська і проведе великий наступ проти ЗСУ, потрібно вжити заходів щодо запобігання гуманітарній катастрофі та підтримці українських військових. Для цього необхідно:

перепрофілювати заморожені чи заарештовані захоплені російські активи;

організувати військовий конвой для контролю за експортом українського зерна;

запровадити нейтральну "буферну зону" між Україною та Польщею;

створити зону гуманітарного захисту на заході України;

запустити гуманітарні повітряні перевезення;

ініціювати обмежену військову операцію, щоб підтримати ЗСУ;

Росія застосує зброю масового ураження

Якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю, аналітики закликають до максимально жорсткої відповіді.

"Рішення вимагатимуть серйозних жертв від західної громадськості. Вони піднімуть напруженість у відносинах із РФ на новий рівень і зроблять нормалізацію неможливою", — повідомили автори звіту.

Як відповідь на це необхідно розглянути:

введення безпольотної зони на Донбасі;

проведення каральної операції проти ЗС РФ, щоб вигнати їх на кордони до 24 лютого або включаючи окуповані у 2014 році території Донбасу та Криму.

Нагадаємо, що українські експерти вважають реальною поразку аеродрому в Джанкої, де знаходиться 39-й вертолітний полк Росії.

Росія та Білорусь хочуть провести нові військові навчання з 30 серпня по 5 вересня. Маневри відбудуться у Східному військовому окрузі.

За інформацією СБУ, частина військ РФ, які зайшли в Україну 24 лютого, використовували карти 1969 року.