Спасла броня автомобиля: в Каховке подорвали машину предавшего Украину криминального авторитета

По данным местных СМИ, автомобиль Виталия Ефименко получил серьезные повреждения. Также сперва сообщалось о тяжелом ранении коллаборанта, но позже информацию опровергли.

В оккупированной россиянами Каховке силы украинского сопротивления подорвали автомобиль коллаборанта Виталия Ефименко, который в марте принял предложение оккупантов работать в городской "администрации", сообщают местные телеграм-каналы.

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Автомобиль Ефименко получил серьезные повреждения, поэтому быстро появились предположения о том, что он серьезно ранен. Чуть позже стало известно, что коллаборант отделался легкими ранениями. Его спасло то, что машина была бронированной.

Кто такой Виталий Ефименко?

В соцсетях рассказывают о том, что Виталий Ефименко – известный в Херсонской области криминальный авторитет по прозвищу "Ефим". После оккупации он угрожал проукраинским жителям Каховки расправой.

[ + – ] Виталия Ефименко называют криминальным авторитетом, который радушно принял оккупантов

Как партизаны охотятся за коллаборационистами?

На оккупированной территории юга Украины партизаны часто используют для покушений на предателей взрывные устройства, заложенные на дорогах. Их приводят в действие в момент проезда в месте заложенной взрывчатки автомобиля коллаборанта. Именно так 27 июля в Херсоне подорвали полицейскую машину, в которой находился местный житель, который после захвата города россиянами стал работать на оккупантов.

Таким же образом покушались на "главу" Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева, который получил ранение. Перешедший на сторону россиян нардеп Алексей Ковалев тоже пережил покушение, его автомобиль взорвали в городе Голая Пристань.

В мае в центре Мелитополя прогремел взрыв. По данным местных СМИ получили ранения три человека, в том числе Евгения Зайцева, дочь покойного брата "губернатора Запорожской области" Евгения Балицкого.

В тот день следом за подорванной машиной ехала назначенная оккупантами "мэр" Мелитополя Галина Данильченко. После инцидента Данильченко попросила россиян освободить ее от должности, так как считала, что партизаны охотились на нее. Однако оккупанты отставку не приняли, пригрозив коллаборантке тем, что сдадут ее украинским спецслужбам.