Врятувала броня автомобіля: у Каховці підірвали машину кримінального авторитета, який зрадив Україну

За даними місцевих ЗМІ, автомобіль Віталія Єфіменка зазнав серйозних пошкоджень. Також спочатку повідомлялося про тяжке поранення колаборанта, але пізніше інформацію спростували.

В окупованій росіянами Каховці сили українського опору підірвали автомобіль колаборанта Віталія Єфіменка, який у березні прийняв пропозицію окупантів працювати у міській адміністрації, повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Автомобіль Єфименко отримав серйозні пошкодження, тому швидко з'явилися припущення, що він серйозно поранений. Трохи пізніше стало відомо, що колаборант відбувся легкими пораненнями. Його врятувало те, що машина була броньованою.

Хто такий Віталій Єфіменко?

У соцмережах розповідають про те, що Віталій Єфіменко — відомий у Херсонській області кримінальний авторитет на прізвисько "Єфім". Після окупації він погрожував проукраїнським мешканцям Каховки розправою.

[ + – ] Віталія Єфіменка називають кримінальним авторитетом, який привітно прийняв окупантів

Як партизани полюють на колабораціоністів?

На окупованій території півдня України партизани часто використовують для замахів на зрадників вибухових пристроїв, закладені на дорогах. Їх приводять у дію в момент проїзду на місці закладеної вибухівки автомобіля колаборанта. Саме так 27 липня у Херсоні підірвали поліцейську машину, в якій перебував місцевий житель, який після захоплення міста росіянами почав працювати на окупантів.

Так само робили замах на "главу" Чорнобаївки Херсонської області Юрія Турулєва, який отримав поранення. Нардеп Олексій Ковальов, який перейшов на бік росіян, теж пережив замах, його автомобіль підірвали в місті Гола Пристань.

У травні в центрі Мелітополя пролунав вибух. За даними місцевих ЗМІ, поранено троє людей, зокрема Євгенію Зайцеву, дочку покійного брата "губернатора Запорізької області" Євгена Балицького.

Того дня слідом за підірваною машиною їхала призначена окупантами "мер" Мелітополя Галина Данильченко. Після інциденту Данильченко попросила росіян звільнити її з посади, бо вважала, що партизани полювали на неї. Однак окупанти відставку не прийняли, погрожуючи колаборантці тим, що здадуть її українським спецслужбам.