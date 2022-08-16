В Украине начнут ремонтировать все западное вооружение — "Укроборонпром"

Создание ремонтного цеха для иностранной техники даст возможность вовремя и качественно обслуживать вооружение из других стран.

Государственный концерт "Укроборонпром" создал Международный инженерный центр (МИЦ), который будет заниматься ремонтом военной техники иностранного производства. Об этом компания сообщила на странице в Telegram.

В ведомстве объяснили, что создание ремонтного цеха для иностранной техники даст возможность вовремя и качественно обслуживать вооружение из других стран, которое работает на победу Украины в войне с Россией. Специалисты МИЦ будут проходить обучение и сертификацию для работы с зарубежной военной техникой.

Таким образом каждая единица иностранного вооружения, которое Украина получила от партнеров, будет отремонтирована. Задание МИЦ — возвращать боевую готовность вооружения в максимально сжатые сроки.

Напомним, 5 августа ремонтная бригада показала, как ремонтирует трофейную технику, полученную в боях с российской армией. Командир рембата Дмитрий говорит, что больше всего техники его бригада получила во время обороны Сум. Сейчас поток техники уменьшился, но не иссяк.

27 июля Верховная Рада запретила приватизировать оборонные предприятия. Таким образом, нельзя будет приватизировать предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, которыми сейчас пользуется Украина в войне с Россией.

Отметим, 19 июля западные СМИ писали, что Украине трудно задействовать западное оружие на фронте из-за его освоения и тяжелой переброски. Кроме того, журналисты сообщали, что некоторые системы страны Запада поставляют в малом количестве и их приходится изымать после поломки.

3 марта, в начале полномасштабной агрессии, "Укроборонпром" взялся ремонтировать трофейную технику для ВСУ. Вся отремонтированная техника будет передана украинской армии.