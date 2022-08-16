В Україні почнуть ремонтувати все західне озброєння — "Укроборонпром"

Створення ремонтного цеху для іноземної техніки дасть змогу вчасно та якісно обслуговувати озброєння з інших країн.

Державний концерт "Укроборонпром" створив Міжнародний інженерний центр (МІЦ), який займатиметься ремонтом військової техніки іноземного виробництва. Про це компанія повідомила на сторінці Telegram.

У відомстві пояснили, що створення ремонтного цеху для іноземної техніки дасть змогу вчасно та якісно обслуговувати озброєння з інших країн, яке працює на перемогу України у війні з Росією. Фахівці МІЦ проходитимуть навчання та сертифікацію для роботи із зарубіжною військовою технікою.

Таким чином, кожну одиницю іноземного озброєння, яку Україна отримала від партнерів, буде відремонтовано. Завдання МІЦ — повертати бойову готовність озброєння у максимально стислий термін.

Нагадаємо, 5 серпня ремонтна бригада показала, як ремонтує трофейну техніку, отриману в боях із російською армією. Командир рембата Дмитро каже, що найбільше техніки його бригада отримала під час оборони Сум. Зараз потік техніки зменшився, але не вичерпався.

27 липня Верховна Рада заборонила приватизувати оборонні підприємства. Таким чином, не можна буде приватизувати підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, якими зараз користується Україна у війні з Росією.

Зазначимо, 19 липня західні ЗМІ писали, що Україні важко задіяти західну зброю на фронті через її освоєння і складне перекидання. Крім того, журналісти повідомляли, що деякі системи країни Заходу постачають у малій кількості і їх доводиться вилучати після поломки.

3 березня, на початку повномасштабної агресії, "Укроборонпром" почав ремонтувати трофейну техніку для ЗСУ. Всю відремонтовану техніку буде передано українській армії.