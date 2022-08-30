Все не верили в войну: Подоляк назвал ошибки властей Украины в первый день вторжения РФ

Военное командование не было готово уничтожать инфраструктуру и ждало такого же отношения от российских захватчиков. Михаил Подоляк уверяет, что точную дату наступления России никто не знал, но начальник ГУР Минобороны говорил прямо противоположное.

Одна из главных ошибок украинской власти в начале полномасштабной войны с РФ – неверие в происходящее. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в интервью изданию "Факты".

Утром 24 февраля командование психологически не было готово к взрыву мостов и несколько часов думало над разрушением комфортной жизни людей.

"Любому заботливому владельцу трудно самому уничтожить то, что он создал своими руками. Вот эту неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. В 6:00 вечера уже видел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками", – заявил советник.

[ + – ] Командование в первый день войны рассчитывало, что ВС РФ бережно отнесутся к домам украинцев

Власти в первый день войны думали, что российские оккупанты будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре, продолжил он.

"Это не наивность. Просто заботливость – наше классное национальное качество, в отличие от россиян. Посмотрите, разница же принципиальная: какие в России неухоженные города и села, нет дорог и инфраструктуры, и насколько у нас ухоженная европейская страна. Конечно, ты говоришь себе: я не могу уничтожить свое", – описал ситуацию Подоляк.

Военные поняли необходимость разрушений, чтобы максимально уничтожить технику и живую силу армии врага.

"Мы быстро разобрались, что перед нами орда… Нужно было решительнее просить оружие у Запада и жестче разговаривать с ними. Мы старались не действовать в лоб, условно говоря… Кадровые ошибки тоже есть, безусловно. Ведь одно дело работать в мирное время, другое – в военное", – заметил он.

Украина была готова к войне – о дате 24 февраля никто не знал

Украинские военные до 24 февраля смогли правильно рассредоточить армию и арсеналы с оружием. Подоляк вспомнил, что в 2016-2018 годах было подорвано несколько складов боеприпасов, которыми сегодня можно было бы уравновесить обстрелы на востоке.

[ + – ] По данным Генштаба ВСУ, российские военные потеряли почти 2 тыс. танков

Точную дату наступления, по его словам, никто не знал, ведь различные даты западные партнеры называли с октября 2021 года.

"Дату возможного наступления называли раз 15 или 20. Конечно, никто не знал, что нападут именно 24 февраля. Разведка наших партнеров не называла конкретных сроков, предполагаемых направлений и масштабов ударов. А европейские государства вообще категорически утверждали, что войны не будет", – добавил советник.

Подготовиться к столь массовому вторжению полностью было нереально, уверен он.

"Было ожидание неизбежности войны. Поэтому собственно и шла максимально интенсивная подготовка армии и теробороны. Единственное, что действительно невозможно было сделать – максимально жестко сказать людям: "Знаете, собирайте вещи и уезжайте из этой страны". Это было бы неправильно", – заключил Подоляк.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что украинские разведчики знали точную дату начала войны. Буданов признал, что в СМИ не всегда попадало то, что передавали в закрытых каналах информации.

Российский экономист Андрей Илларионов заявлял, что Владимир Путин решил воевать с Украиной еще в январе 2022 года.

Американский лидер Джо Байден приказывал рассекретить данные разведки перед полномасштабной войной в Украине. По мнению Байдена, важно было дать людям как можно больше информации о вероятном нападении РФ.