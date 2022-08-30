Усі не вірили у війну: Подоляк назвав помилки влади України у перший день вторгнення РФ

Військове командування не було готове знищувати інфраструктуру і чекало такого ж відношення від російських загарбників. Михайло Подоляк запевняє, що точної дати наступу Росії ніхто не знав, але начальник ГУР Міноборони говорив прямо протилежне.

Одна з головних помилок української влади на початку повномасштабної війни з РФ — невіра у те, що відбувається. Про це розповів радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк в інтерв'ю "Факти".

Вранці, 24 лютого, командування психологічно не було готове до вибуху мостів і кілька годин думало про руйнування комфортного життя людей.

"Будь-якому дбайливому власнику важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ось цю неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. О 6:00 вечора вже бачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками", — заявив радник. .

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Влада в перший день війни думала, що російські окупанти дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури, продовжив він.

"Це не наївність. Просто дбайливість — наша класна національна якість, на відміну від росіян. Подивіться, різниця ж принципова: які в Росії недоглянуті міста та села, немає доріг та інфраструктури, і наскільки у нас доглянута європейська країна. Звичайно, ти кажеш собі: я не можу знищити своє", — описав ситуацію Подоляк

Військові зрозуміли необхідність руйнувань, щоб максимально знищити техніку та живу силу армії ворога.

"Ми швидко розібралися, що перед нами орда... Потрібно було рішучіше просити зброю у Заходу і жорсткіше розмовляти з ними. Ми намагалися не діяти в лоб, умовно кажучи... Кадрові помилки теж є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша — у воєнний", — зауважив він.

Україна була готова до війни — про дату 24 лютого ніхто не знав

Українські військові до 24 лютого змогли правильно розосередити армію та арсенали зі зброєю. Подоляк згадав, що у 2016-2018 роках підірвано кілька складів боєприпасів, якими сьогодні можна було б урівноважити обстріли на сході.

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Точної дати наступу, за його словами, ніхто не знав, адже різні дати західні партнери називали з жовтня 2021 року.

"Дату можливого наступу називали разів 15 чи 20. Звичайно, ніхто не знав, що нападуть саме 24 лютого. Розвідка наших партнерів не називала конкретних термінів, передбачуваних напрямів та масштабів ударів. А європейські держави взагалі категорично стверджували, що війни не буде", — додав радник.

Підготуватися до такого масового вторгнення було нереально, упевнений він.

"Було очікування неминучості війни. Тому власне і йшла максимально інтенсивна підготовка армії та тероборони. Єдине, що справді неможливо було зробити — максимально жорстко сказати людям: "Знаєте, збирайте речі та їдьте з цієї країни". Це було б неправильно", — підсумував. Подоляк.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше казав, що українські розвідники знали точну дату початку війни. Буданов визнав, що у ЗМІ не завжди попадало те, що передавали у закритих каналах інформації.

Російський економіст Андрій Іларіонов заявляв, що Володимир Путін вирішив воювати з Україною ще у січні 2022 року.

Американський лідер Джо Байден наказував розсекретити ці розвідки перед повномасштабною війною в Україні. На думку Байдена, важливо було дати людям якнайбільше інформації про ймовірний напад РФ.