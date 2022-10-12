Россия потеряла в Украине свыше 90 тысяч человек, — СМИ

По данным журналистов, потери российских войск в Украине, о которых сообщают источники в спецслужбах РФ, близки к данным западных аналитиков.

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Безвозвратные потери российских войск в Украине, а это убитые, пропавшие без вести, умершие от ранений в госпиталях и дезертировавшие, могут превышать 90 тысяч человек, сообщает Telegram-канал "Важные истории", со ссылкой на источники в российских спецслужбах.

Журналисты приводят данные бывшего офицера одной из спецслужб РФ и действующего сотрудника ФСБ.

Потери ВС РФ: по данным Генштаба ВСУ и стран Запада

Эти цифры близки к оценкам Министерства обороны США. В августе Пентагон оценивал потери российских войск в Украине убитыми и ранеными в пределах 70-80 тысяч человек — за полгода войны.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно заявил, что Россия безвозвратно потеряла больше 80 тысяч военнослужащих, что более чем в пять раз превышает число погибших советских солдат в Афганистане.

[ + – ] Данные Генштаба ВСУ о потерях российских войск.

Данные Генерального штаба ВСУ говорят о том, что Россия потеряла 63 380 военнослужащих, начиная с 24 февраля 2022 года.

В сентябре Минобороны РФ озвучило потери в Украине. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, погибли 5 937 военнослужащих, хотя по данным только из открытых источников известны имена 6 476 погибших. Более того, Шойгу сказал, что из общего количества раненых более 90% личного состава впоследствии вернулось в строй.

Напомним, что за две недели от российских обстрелов в Запорожье погибло больше 70 горожан. Войска противника наносят удары ракетами по жилым кварталам — отсюда и высокое количество жертв среди мирного населения.

Ранее Фокус сообщал, что 6-летняя девочка из Никополя осталась без ног в результате обстрела. Ранения также получила и мама девочки. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.