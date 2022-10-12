Росія втратила в Україні понад 90 тисяч людей, — ЗМІ

За даними журналістів, втрати російських військ в Україні, про які повідомляють джерела в спецслужбах РФ, близькі до даних західних аналітиків.

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Безповоротні втрати російських військ в Україні, а це вбиті, зниклі безвісти, померлі від поранень у шпиталях і дезертири, можуть перевищувати 90 тисяч людей, повідомляє Telegram-канал "Важливі історії" з посиланням на джерела в російських спецслужбах.

Журналісти наводять дані колишнього офіцера однієї зі спецслужб РФ і чинного співробітника ФСБ.

Втрати ЗС РФ: за даними Генштабу ЗСУ та країн Заходу

Ці цифри є близькими до оцінок Міністерства оборони США. У серпні Пентагон оцінював втрати російських військ в Україні вбитими та пораненими в межах 70-80 тисяч осіб — за пів року війни.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес нещодавно заявив, що Росія безповоротно втратила більше 80 тисяч військовослужбовців, що більш ніж уп'ятеро перевищує кількість загиблих радянських солдатів в Афганістані.

[ + – ] Дані Генштабу ЗСУ про втрати російських військ

Дані Генерального штабу ЗСУ говорять про те, що Росія втратила 63 380 військовослужбовців, починаючи з 24 лютого 2022 року.

У вересні Міноборони РФ озвучило втрати в Україні. За словами голови відомства Сергія Шойгу, загинуло 5 937 військовослужбовців, хоча за даними лише з відкритих джерел відомі імена 6 476 загиблих. Крім того, Шойгу сказав, що із загальної кількості поранених понад 90% особового складу згодом повернулося в стрій.

Нагадаємо, що за два тижні від російських обстрілів у Запоріжжі загинули понад 70 містян. Війська противника завдають ударів ракетами по житлових кварталах — звідси й висока кількість жертв серед мирного населення.

Раніше Фокус повідомляв, що 6-річна дівчинка з Нікополя залишилася без ніг через обстріл. Поранення також одержала й мама дівчинки. У тяжкому стані її доправили до лікарні.