Противотанковая защита Белгородской области – лапша на уши россиян, – эксперт

На территории приграничных российских областей готовятся защищаться от Украины: готовят "ополчение" и сооружают "линию Вагнера". Украинские эксперты говорят: все эти действия – не попытка защитить территории, а часть пропаганды.

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Фотографии с иллюстрациями двух рядов "оборонительных" пирамидок, так называемой "линии Вагнера", выглядят очень смешно. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Поход на Белгород. Имеет ли Украина право на удар по российской территории" сказал военный эксперт Николай Саламаха.

"Все военные понимают, что для остановки наступления противника необходимо устанавливать минные поля, готовить противотанковые заграждения, рвы, ежи. Все это нужно прикрывать заградительным и сосредоточенным огнем артиллерии. Просто колючая проволока в несколько рядов и противотанковый ров – этого для обороны недостаточно. Противотанковый ров, выстрелами 10-ти осколочно-фугасных снарядов засыпается. А встроенным бульдозерным оборудованием танка за 10 минут можно засыпать ров. То есть за 15-20 минут работы и танковое подразделение преодолевает противотанковый ров", — пояснил он.

По мнению Саламахи, настоящие линии обороны создаются специализированными инженерными подразделениями в течение нескольких недель и месяцев. Серьезные линии в Европе и бывшем СССР создавали несколько лет.

"То есть все это рассчитано для того, чтобы успокоить местное население, или наоборот поднять уровень патриотизма и воинственности. Якобы они готовы защищать собственную землю, мол, и враг не пройдет. Такие действия – это информационная война, включающая развешивание лапши на уши россиян. Якобы защита приграничных областей готова", – продолжил эксперт.

Кроме того, россияне распространяют среди населения панику, пытаясь оправдать начало специальной военной операции – она была необходима, ведь Украина действительно готовилась к нападению на Россию, заключил Саламаха.

Напомним, что наемники частной военной компании "Вагнер" пытаются возвести оборонительную линию в тылу на территории Луганской области. "Линия Пригожина" якобы должна прикрыть подходы к Лисичанску и Луганску.

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Поход на Белгород. Имеет ли Украина право на удар по российской территории

Противотанковые линии обороны замечали в районе Горского Луганской области. Оккупанты копают траншеи и создают две линии бетонных пирамид, известных как "зубы дракона".

Украинские военные постепенно оттесняют захватчиков из Луганской области и уже столкнулись с партией мобилизированных солдат. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили 7 сел Луганской области.