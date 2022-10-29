Протитанковий захист Бєлгородської області — локшина на вухах росіян, — експерт

На території прикордонних російських областей готуються захищатися від України: готують "ополчення" та споруджують "лінію Вагнера". Українські експерти кажуть: усі ці дії — не спроба захистити територію, а частина пропаганди.

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Фотографії з ілюстраціями двох рядів "оборонних" пірамідок, так званої "лінії Вагнера" дуже смішні. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Похід на Бєлгород. Чи має Україна право на удар по російській території" сказав військовий експерт Микола Саламаха.

"Усі військові розуміють, що для зупинки наступу противника необхідно встановлювати мінні поля, готувати протитанкові загородження, рови, їжаки. Все це потрібно прикривати загороджувальним і зосередженим вогнем артилерії. Просто колючий дріт у кілька рядів і протитанковий рів — цього для оборони недостатньо. Протитанковий рів пострілами 10 осколково-фугасних снарядів засипається. А вбудованим бульдозерним обладнанням танка за 10 хвилин можна засипати рів. Тобто 15-20 хвилин роботи, і танковий підрозділ долає протитанковий рів", — пояснив він.

На думку Саламахи, справжні лінії оборони створюються спеціалізованими інженерними підрозділами протягом кількох тижнів і місяців. Серйозні лінії в Європі та колишньому СРСР створювали кілька років.

"Тобто все це розраховано для того, щоб заспокоїти місцеве населення або навпаки підняти рівень патріотизму та войовничості. Нібито вони готові захищати власну землю, мовляв, і ворог не пройде. Такі дії — це інформаційна війна, яка включає розвішування локшини на вуха росіян. Нібито захист прикордонних областей готовий", — продовжив експерт.

Крім того, росіяни розповсюджують серед населення паніку, намагаючись виправдати початок спеціальної військової операції — вона була необхідна, адже Україна справді готувалася до нападу на Росію, сказав Саламаха.

Нагадаємо, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" намагаються звести оборонну лінію в тилу на території Луганської області. "Лінія Пригожина" нібито має прикрити підходи до Лисичанська та Луганська.

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Похід на Бєлгород. Чи має Україна право на удар по російській території

Протитанкові лінії оборони помічали в районі Гірського Луганської області. Окупанти копають траншеї та створюють дві лінії бетонних пірамід, відомих як "зуби дракона".

Українські військові поступово відтісняють загарбників із Луганської області й уже зіткнулися з партією мобілізованих солдатів. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили 7 сіл Луганської області.