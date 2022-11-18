"Запасы на исходе": командование ВСУ объяснило запуск ВС РФ ракеты с "ядерным имитатором"

По данным журналистов, войскам РФ пришлось взять минимум одну ракету Х-55 из ядерного арсенала. Зарядить ее обычной боеголовкой не смогли, поэтому поставили болванку.

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Использование Россией крылатой ракеты с имитатором ядерной боеголовки во время атаки на Украину подтвердить или опровергнуть пока невозможно. Об сказал в эфире единого телемарафона представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Такую информацию должны компетентные органы, собирающие остатки ракет и другие вещественные доказательства. По словам Игната, главная задача Воздушных сил – уничтожение вражеской цели.

"Все, что там дальше, на земле, идентифицируется специалистами, определяющими тип ракеты. Почему и как они это делают? Версий много. Возможно, действительно и заканчивается запас крылатых ракет, а возможно, запускают их как ошибочные цели", – прокомментировал спикер.

Аналитики OSINT, отслеживающие маневры вражеской авиации, подчеркивают, что ядерный заряд не монтируется в ракеты, а устанавливается отдельно, если есть приказ об использовании тактического ядерного оружия.

"Мы придерживаемся мнения, что использование слова "имитатор" не уместно из-за того, что именно этот случай использования ракеты был боевой. Ни о какой имитации ядерного использования речь не идет. Такая ракета не несла дополнительной опасности большей, чем обычная крылатая ракета", — заметили они.

Крылатая ракета типа Х-55 из ядерного арсенала РФ

Издание Defense Express ранее писало, что ВС РФ запустили по Украине 17 ноября крылатую ракету типа Х-55 без боевой части и к ней прикрутили имитатор ядерной боеголовки.

"Для этого удара о..ки взяли минимум одну Х-55 из своего ядерного арсенала, открутили из этой ракеты ядерную боеголовку. Вместо нее поставили пустую болванку и так отстреляли по Украине. Не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет окажется как минимум несколько", — заметил собеседник издания.

[ + – ] Обломок сбитой ракеты типа Х-55

Обычно Россия применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555, это неядерная модификация ракеты Х-55, указало издание.

Ракета типа Х-555 переделана под обычную боеголовку с классической взрывчаткой. А Х-55 – это советская ракета, которая изначально разрабатывалась как носитель ядерного оружия под так называемую "спецБЧ" (ядерную боеголовку), подчеркнул источник.

[ + – ] Ракета типа Х-555 переделана под обычную боеголовку с классической взрывчаткой

"Обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой. Именно поэтому так и получилось: вынуть "спецБЧ" из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку конструктивной возможности не было. Потому и применили для удара Х-55 с пустой болванкой", — пояснил специалист.

[ + – ] Схема конструктивного устройства ракеты Х-55

Отметим, что по данным воздушного командования, утром 17 ноября украинские силы ПВО уничтожили минимум 11 вражеских целей. Россия применяла ракеты С-300 и дроны-камикадзе Shahed.

Фокус ранее подробно описывал последствия массированного ракетного удара армии России по Украине 17 ноября.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подсчитали, что с 11 по 17 ноября оккупанты нанесли по Украине 148 ракетных ударов.