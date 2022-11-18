"Запаси закінчуються": командування ЗСУ пояснило запуск ЗС РФ ракети з "ядерним імітатором"

За даними журналістів, військам РФ довелося взяти щонайменше одну ракету Х-55 з ядерного арсеналу. Зарядити її звичайною боєголовкою не змогли, тому поставили болванку.

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Використання Росією крилатої ракети з імітатором ядерної боєголовки під час атаки на Україну підтвердити чи спростувати поки що неможливо. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Таку інформацію мають компетентні органи, які збирають залишки ракет та інші речові докази. За словами Ігната, головне завдання Повітряних сил — знищення ворожої цілі.

"Все, що там далі, на землі, ідентифікується фахівцями, які визначають тип ракети. Чому і як вони це роблять? Версій багато. Можливо, справді й закінчується запас крилатих ракет, а можливо, запускають їх як помилкові цілі", — прокоментував речник.

Аналітики OSINT, що відстежують маневри ворожої авіації, наголошують на тому, що ядерний заряд не монтується в ракети, а встановлюється окремо, якщо є наказ про використання тактичної ядерної зброї.

"Ми дотримуємося думки, що використання слова "імітатор" не доречне через те, що саме цей випадок використання ракети був бойовий. Ні про яку імітацію ядерного використання не йдеться. Така ракета не несла додаткової небезпеки більшої, ніж звичайна крилата ракета" — помітили вони.

Крилата ракета типу Х-55 із ядерного арсеналу РФ

Видання Defense Express раніше писало, що ЗС РФ запустили по Україні 17 листопада крилату ракету типу Х-55 без бойової частини й до неї прикрутили імітатор ядерної боєголовки.

"Для цього удару о..ки взяли мінімум одну Х-55 зі свого ядерного арсеналу, відкрутили з цієї ракети ядерну боєголовку. Замість неї поставили порожню болванку і так відстріляли по Україні. Не виняток, що в міру розвитку подій таких ракет виявиться як щонайменше кілька", — зауважив співрозмовник видання.

[ + – ] Уламок збитої ракети типу Х-55

Зазвичай, Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555, це неядерна модифікація ракети Х-55, зазначило видання.

Ракета типу Х-555 перероблена під звичайну боєголовку із класичною вибухівкою. А Х-55 — це радянська ракета, яка спочатку розроблялася як носій ядерної зброї під так звану "спецБЧ" (ядерну боєголовку), підкреслило джерело.

[ + – ] Ракета типу Х-555 перероблена під звичайну боєголовку з класичною вибухівкою

"Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно відрізняються між собою. Саме тому так і вийшло: вийняти "спецБЧ" з Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 з порожньою болванкою", — пояснив фахівець.

[ + – ] Схема конструктивного влаштування ракети Х-55

Зазначимо, що за даними повітряного командування, вранці 17 листопада українські сили ППО знищили щонайменше 11 ворожих цілей. Росія застосовувала ракети С-300 та дрони-камікадзе Shahed.

Фокус раніше докладно описував наслідки масованого ракетного удару армії Росії по Україні 17 листопада.

У Генеральному штабі Збройних Сил України підрахували, що з 11 по 17 листопада окупанти завдали по Україні 148 ракетних ударів.