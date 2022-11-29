В Израиль прибыла делегация из Украины для обсуждения защиты от ракетных ударов РФ, — СМИ

Израильская журналистка заявила, что Украина снова запросила у Израиля систему вооружения.

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В Израиль для переговоров с представителями ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) прибыла делегация из Украины. Речь идет об обсуждении создания системы предупреждения о воздушных атаках. Об этом сообщила израильская журналистка Мориа Асраф Уолберг у себя в Twitter.

По ее словам, делегацию из Украины возглавил высокопоставленный офицер ВСУ. При этом Израиль хотел бы удержать информацию о визите в тайне из-за чувствительных политических отношений Иерусалима с Москвой.

Позже Уолберг написала, что Украина запрашивала у Израиля не только систему оповещения, но и оружие. Однако позиция Иерусалима в этом плане, как сообщается, осталась неизменной.

Отметим, что, как сообщили в Times of Israel, Израиль планирует отправить в Украину 20 генераторов. Они будут доставлены через европейские страны. Кроме того, как пишет издание, израильская программа международного развития "Машав" также направит в ближайшее время в Украину медикаменты и медицинское оборудование на сумму около 1 млн долларов.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, что Израиль финансировал поставку вооружения Украине через страны НАТО. Украинская армия получила доступ к средствам, которые разработал Израиль, или в которой есть израильские компоненты.

Также сообщалось, что в Сирии ликвидировали иранского офицера, отвечавшего за дроны и ракетную программу. Иранское командование обвиняет в убийстве Израиль и обещает отомстить. Офицер взорвался в своей машине, которую заминировали.

Еще напомним, что в Иране создали дрон Shahed-133 на основе захваченного израильского БПЛА. Иранцы хвастаются, что переделали разведывательный беспилотник в ударный, оснастив его двумя управляемыми авиабомбами.