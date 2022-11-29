В Ізраїль прибула делегація з України для обговорення захисту від ракетних ударів РФ, — ЗМІ

Ізраїльська журналістка заявила, що Україна знову запросила в Ізраїлю систему озброєння.

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До Ізраїлю для переговорів із представниками ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю) прибула делегація з України. Йдеться про обговорення створення системи попередження про повітряні атаки. Про це повідомила ізраїльська журналістка Моріа Асраф Волберг у себе вTwitter.

За її словами, делегацію з України очолив високопоставлений офіцер ЗСУ. При цьому Ізраїль хотів би утримати інформацію про візит у таємниці через чутливі політичні відносини Єрусалима з Москвою.

Пізніше Волбергнаписала, що Україна просила в Ізраїлю не лише систему оповіщення, а й зброю. Проте позиція Єрусалиму у цьому плані, як повідомляється, залишилася незмінною.

Зазначимо, що, як повідомили у Times of Israel, Ізраїль планує відправити в Україну 20 генераторів. Вони будуть доставлені через європейські країни. Крім того, як пише видання, ізраїльська програма міжнародного розвитку "Машав" також направить найближчим часом в Україну медикаменти та медичне обладнання на суму близько 1 млн. доларів.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, що Ізраїль фінансував постачання озброєння Україні через країни НАТО. Українська армія отримала доступ до засобів, які розробив Ізраїль, чи є ізраїльські компоненти.

Також повідомлялося, що в Сирії ліквідували іранського офіцера, який відповідав за дрони та ракетну програму. Іранське командування звинувачує у вбивстві Ізраїль та обіцяє помститися. Офіцер вибухнув у своїй машині, яку замінували.

Ще нагадаємо, що в Ірані створили дрон Shahed-133 на основі захопленого ізраїльського БПЛА. Іранці вихваляються, що переробили розвідувальний безпілотник у ударний, оснастивши його двома керованими авіабомбами.