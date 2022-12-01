После победы над РФ: Резников предложил заняться дайвингом к крейсеру "Москва" (видео)

Украинская ракета "Нептун", как сказал министр, отправила русский военный корабль по известному адресу. Благодаря успехам ВСУ, в Черном море появился прекрасный дайв-сайт.

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Министр обороны Украины Алексей Резников предложил отправиться на дайвинг к уничтоженному крейсеру "Москва" после победы над российскими захватчиками. Об этом он заявил на брифинге с испанской коллегой Маргаритой Робле в Одессе.

"Сначала украинская ракета "Нептун", благодаря слаженным действиям нашего флота вместе с украинскими инженерами, отправили крейсер "Москва" по известному всем адресу. Сегодня у нас есть прекрасный, популярный дайв-сайт на Черном море. Я приглашаю на погружение после победы посетить крейсер "Москва", — сказал министр.

По словам Резникова, отправить на дно крейсер с таким названием — это символичный шаг.

Российские военные лишили Украину возможности судоходства. Министр отметил, что обеспечить работу "зернового соглашения" можно благодаря отправке военных кораблей РФ на дно вслед за крейсером "Москва".

"Там есть место, где их складывать. Именно для этой цели нам нужны надводные и подводные дроны, которые очень удачно будут продолжать выполнять эту задачу", — заключил Резников.

Напомним, что флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва" ушел на дно 14 апреля после ракетной атаки. Российское Минобороны выдумало версию о "пожаре на судне после детонации боезапаса".

Длительное время российское руководство не признавало гибель оккупантов после атаки. Спустя некоторое время матерям срочников, служивших на крейсере, предложили признать сыновей погибшими "из-за катастрофы".

После четырех месяцев со дня успешной операции по ликвидации военного корабля в РФ подтвердили гибель на крейсере 5 человек.

Западные журналисты ранее признали изобретательность ВСУ во время военных операций по освобождению острова Змеиный и уничтожению флагмана Черноморского флота РФ "Москва".