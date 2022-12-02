"Мы же предупреждали": Лавров высказался о нападении РФ на Украину (видео)

Глава МИД РФ впервые публично назвал вторжения российской армии на территорию Украины "войной".

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время пресс-конференции 1 декабря высказался о причинах военного вторжения России в Украину. Об этом стало известно из видеоролика, который выложила российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

"С Украиной мы же не просто вот встали, так как нам не понравился Зеленский, потому что он "перестал играть в КВН и театр содержать, этот ‘Квартал-95’, и мы на Украину войной пошли. Это же не просто так все. Мы их долгие, долгие, долгие годы предупреждали. Про инициативы, посредничество, уступки, не знаю. Мы хотим для начала понять, что кто хочет предложить", — говорит глава российского МИД.

[ + – ] Сергей Лавров рассуждает о вторжении РФ в Украину

Ранее в сеть также попало видео, на котором Сергей Лавров аргументировал необходимость ракетных ударов по инфраструктуре Украины. По его словам, украинские гражданские предприятия "помогают убивать русских".

Напомним, что Сергей Лавров не единственный российский политик, который употреблял слово "война", говоря о событиях в Украине. Лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов во время заседания Государственной думы требовал объявить всеобщую мобилизацию, аргументируя это тем, что "идет война".

Фокус также сообщал о том, что Сергей Лавров прокомментировал выступление Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии. Российский дипломат обвинил президента Украины в русофобии и рассказал о борьбе России с "неонацистами.

Еще мы писали, что Лавров рассказал, почему ВС РФ обстреливают Херсон, который ранее Россия признала "своей территорией". Дипломат сравнил деоккупированный город со Сталинградом.