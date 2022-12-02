"Ми ж попереджали": Лавров висловився про напад РФ на Україну (відео)

Глава МЗС РФ вперше публічно назвав вторгнення російської армії на територію України "війною".

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час прес-конференції 1 грудня висловився про причини військового вторгнення Росії в Україну. Про це стало відомо із відеоролика, який виклала російська журналістка Ольга Скабеєва у своєму Telegram-каналі.

"З Україною ми ж не просто ось встали, бо нам не сподобався Зеленський, бо він "перестав грати у КВК і театр утримувати, цей 'Квартал-95', і ми на Україну війною пішли. Це ж не так просто все. Ми їх довгі, довгі роки попереджали. Про ініціативи, посередництво, поступки не знаю. Ми хочемо спершу зрозуміти, що хтось хоче запропонувати", — каже глава російського МЗС.

[ + – ] Сергій Лавров розмірковує про вторгнення РФ в Україну

Раніше до мережі також потрапило відео, на якому Сергій Лавров аргументував необхідність ракетних ударів по інфраструктурі України. За його словами, українські цивільні підприємства "допомагають убивати росіян".

Нагадаємо, що Сергій Лавров не єдиний російський політик, який вживав слово "війна", говорячи про події в Україні. Лідер комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов під час засідання Державної думи вимагав оголосити загальну мобілізацію, аргументуючи це тим, що йде війна.

Фокус також повідомляв, що Сергій Лавров прокоментував виступ Володимира Зеленського на саміті G20 в Індонезії. Російський дипломат звинуватив президента України у русофобії та розповів про боротьбу Росії з "неонацистами".

Ще ми писали, що Лавров розповів, чому ЗС РФ обстрілюють Херсон, який раніше Росія визнала "своєю територією". Дипломат порівняв деокуповане місто зі Сталінградом.