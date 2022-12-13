Байден может отправить американские войска в Украину: СМИ назвали причину

Пентагон стремится наладить систему контроля поставок вооружения до января, прежде чем республиканцы займут большинство в Палате представителей Конгресса. Военная миссия США, по данным журналистов, будет ограниченной из-за трудностей с подачей воды и электричества в Киеве.

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Пентагон работает над системой отслеживания поставляемого Украине вооружения и обсуждает вопрос об отправке небольшой группы американских войск. Об этом заявили 3 высокопоставленных американских чиновника в общении с телеканалом NBC News.

США ранее уже отправляли в Украину пару десятков американских военных для мониторинга поставок оружия. Министр обороны США Ллойд Остин и другие военачальники сейчас хотят усилить миссию по подотчетности.

Пентагон хочет убедиться, что в Украине есть эксперты, которые помогут использовать ВСУ важные виды оружие, включая системы ПВО и противодействия беспилотникам.

Американские войска, по сведениям источников, не выезжают на передовую, а только за пределы Киева. Они занимаются сканированием штрих-кодов на оружии и оборудовании для отслеживания поставок. Пентагон думает над тем, чтобы расширить географию их местонахождения.

[ + – ] Грузовые самолеты привозят оружие на юг Польши

Опрошенные чиновники говорят, что усилия по отслеживанию оружия в Украине показали мало доказательств попадания систем по адресу. Войска, назначенные для миссии в Украине, посетили только 2 места за пределами Киева для проверки использования американских поставок.

Официальные лица заявили, что хотят ускорить проверку поставок оружия ВСУ до января, когда республиканцы потребуют большей отчетности в Палате представителей.

Министерство обороны США открыло офис атташе по вопросам обороны и Управление сотрудничества в области обороны (там работают исключительно сотрудники Пентагона, — ред) в американском посольстве в Киеве, напомнил пресс-секретарь Пентагона, генерал Патрик Райдер.

Высокопоставленные чиновники США подчеркнули, что новое военное присутствие США в Украине будет ограниченным.

"Помимо проблем с безопасностью, обеспечение людей в Киеве остается сложной задачей из-за ненадежного снабжения предметами первой необходимости, такими как вода и электричество", — признаются военные.

Напомним, что о работе американских военных инспекторов в Украине, которые проверяют предоставление военной и финансовой помощи ВСУ, стало известно в ноябре этого года. Командование ВС Украины было открытым и поддерживало такую проверку.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в июле предлагал украинским нардепам рассмотреть идею создания Временной специальной комиссии по контролю использования западного оружия.

Британские СМИ ранее описывали примерную схему доставки западного вооружения в Украину. Грузовые самолеты прилетают на юг Польши, оборудование сгружают в грузовики, фургоны и даже частные автомобили. Затем партия везется на украинскую территорию.

Основатель волонтерской организации из Литвы "Сине-желтый" Йонас Охман в августе утверждал, что лишь 30% военной помощи запада доходит до ВСУ.