Байден може відправити американські війська в Україну: ЗМІ назвали причину

Пентагон прагне налагодити систему контролю постачання озброєння до січня, перш ніж республіканці займуть більшість у Палаті представників Конгресу. Військова місія США, за даними журналістів, буде обмеженою через труднощі з подачею води й електрики в Києві.

Related video

Пентагон працює над системою відстеження озброєння, що постачається Україні, і обговорює питання про відправлення невеликої групи американських військ. Про це заявили 3 високопоставлені американські чиновники в спілкуванні з телеканалом NBC News.

США раніше вже відправляли в Україну кілька десятків американських військових для моніторингу постачання зброї. Міністр оборони США Ллойд Остін та інші воєначальники зараз хочуть посилити місію щодо підзвітності.

Пентагон хоче переконатися, що в Україні є експерти, які допоможуть використати ЗСУ важливі види зброї, включаючи системи ППО та протидію безпілотникам.

Американські війська, за даними джерел, не виїжджають на передову, а лише за межі Києва. Вони займаються скануванням штрих-кодів на зброї та обладнанні для відстеження постачання. Пентагон думає над тим, щоб розширити географію їхнього місцезнаходження.

[ + – ] Вантажні літаки привозять зброю на південь Польщі

Опитані чиновники кажуть, що зусилля щодо відстеження зброї в Україні показали мало доказів потрапляння систем за адресою. Війська, призначені для місії в Україні, відвідали лише 2 місця за межами Києва для перевірки використання американських постачань.

Офіційні особи заявили, що хочуть прискорити перевірку постачання зброї ЗСУ до січня, коли республіканці вимагатимуть більшої звітності в Палаті представників.

Міністерство оборони США відкрило офіс аташе з питань оборони й Управління співробітництва в галузі оборони (там працюють виключно співробітники Пентагону, — ред) в американському посольстві в Києві, нагадав речник Пентагону, генерал Патрік Райдер.

Високопосадовці США підкреслили, що нова військова присутність США в Україні буде обмеженою.

"Крім проблем із безпекою, забезпечення людей у Києві залишається складним завданням через ненадійне постачання предметів першої необхідності, таких як вода й електрика", — зізнаються військові.

Нагадаємо, що про роботу американських військових інспекторів в Україні, які перевіряють надання військової та фінансової допомоги ЗСУ, стало відомо в листопаді цього року. Командування ЗС України було відкритим і підтримувало таку перевірку.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у липні пропонував українським нардепам розглянути ідею створення Тимчасової спеціальної комісії з контролю використання західної зброї.

Британські ЗМІ раніше описували зразкову схему доставки західного озброєння в Україну. Вантажні літаки прилітають на південь Польщі, обладнання завантажують у вантажівки, фургони та навіть приватні автомобілі. Згодом партія везеться на українську територію.

Засновник волонтерської організації з Литви "Синьо-жовтий" Йонас Охман у серпні стверджував, що лише 30% військової допомоги заходу доходить до ЗСУ.