Позволит делать умные бомбы: США хотят передать оборудования для улучшения боеприпасов, — СМИ

Журналисты выяснили, что Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму около 20 миллиардов долларов.

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Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы". Они могут с высокой степенью точности поражать цели. Об этом пишет издание The Washington Post.

Издание пишет, что комплект включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам боеприпасов. В Пентагоне такие системы называют JDAM.

По словам журналистов, поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы. Кремль гневно реагирует на военную помощь Запада Украине, выдвигая плохо завуалированные угрозы применить ядерное оружие. По этой причине администрация Байдена стремилась действовать осторожно при утверждении новых возможностей, которые Россия может рассматривать как эскалацию.

Сообщается, что на сегодняшний день Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму около 20 миллиардов долларов с момента начала вторжения 24 февраля.

JDAM

Комплект оборудования на основе технологии GPS или JDAM позволяет переделывать свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы. Представляет собой комплект из крыльев, которые прикрепляются к различным частям боеприпаса. В комплект входит навигационный компьютер с навигационным оборудованием.

Ранее Фокус писал, что СМИ назвали условие, при котором Байден согласится передать Patriot Украине. Система ПВО Patriot очень эффективна, однако для ее использования необходима хорошая подготовка, которая может занять месяцы. Сейчас Пентагон думает над планом обучения украинских военных.

Еще напомним, что в посольстве РФ отреагировали на планы США поставить Украине Patriot. По словам британского военного аналитика, США подают четкий сигнал России, когда говорят, что готовы передать Украине Patriot.

Также сообщалось, что у Зеленского озвучили потери РФ с начала войны. Российская армия пытается восполнить потери в живой силе за счет мобилизации заключенных. Однако переломить ход войны за счет зеков, отметил советник главы ОП, у оккупантов не выйдет.