Некоторые уже погибли: задержанные под Минском в 2020-м "вагнеровцы" воюют в Украине, — УП

Поимка 33 боевиков из "группы Вагнер" вне территории РФ и Беларуси, которая планировалась украинскими спецслужбами, сорвалась в июле 2020 года. Журналистам удалось идентифицировать нескольких "вагнеровцев", которые сейчас находятся на фронте.

Related video

На войне в Украине воюют наемники из российского вооруженного формирования "группа Вагнера", задержание которых вне территории России и Беларуси должно было произойти в 2020 году, однако сорвалось. Об этом говорится в свежем расследовании издания "Украинская правда".

Журналисты рассказали, что им удалось идентифицировать несколько "вагнеровцев", которые сейчас находятся на фронте.

"Небольшое исследование "Украинской правды" показало, что среди наемников есть те, кого в 2020 году задерживали в Минске", — пишут в издании.

Одним из боевиков оказался 41-летний Максим Кошман с позывным "Коршун". С 2014 года он состоит в "группе Вагнера" и является одним из 33 наемников, которых в 2020 году задержали в Беларуси и передали России.

[ + – ] "Вагнеровец" Максим Кошман

В Украине против Кошмана начато следствие по факту участия в незаконном вооруженном формировании во время так называемого "референдума" в 2014 году в Славянске Донецкой области.

После освобождения города украинскими военными он убежал в оккупированную Горловку и продолжил воевать против Украины. Со временем боевик получил паспорт РФ.

Среди тех, кого задержали в Беларуси, был Геннадий Фетисов. Ранее он служил в подразделении украинской милиции "Беркут". В наше время Фетисов проживает в т.н. "ДНР" и принимает участие в войне против Украины.

[ + – ] "Вагнеровец" Геннадий Фетисов с товарищем

Фетисов активно поддерживал в социальных сетях начало полномасштабного вторжения РФ и псевдореферендум.

Среди опознанных "вагнеровцев" есть и Владимир Селихов, который поддерживает войну России против Украины. О нем известно мало: боевик почти не публикует фото с фронта. Однако есть изображение в гражданской одежде на фоне российского флага.

[ + – ] Боец "группы Вагнера" Владимир Селихов

Некоторые задержанные в Минске захватчики из "группы Вагнера" уже погибли. Например, Андрей Чернышов, который принимал участие в захвате аэропорта в Луганске в 2014 году. В 2018 он попал в список СБУ как наемник, которого отправили на войну в Сирию. В 2022 году он вернулся в Украину и летом погиб.

[ + – ] Погибший "вагнеровец" Андрей Чернышов

Уроженец российской республики Коми Антон Вахтуров также погиб на войне в Украине. По данным украинских спецслужб, боевик был одним из тех, кто казнил мирного жителя в Сирии.

Что известно о задержании "вагнеровцев" в Беларуси?

Напомним, 17 ноября 2021 года организация Bellingcat выпустила расследование о том, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию 33 наемников из "группы Вагнера" с 2018 года. Задача заключалась в том, чтобы заманить, задержать и привлечь к ответственности группу из нескольких десятков наемников.

25 июля 2020 года автобус с российскими наемниками пересек границу с Беларусью. После этого, по информации расследователей, в Киеве было принято "спорное решение" отложить активную часть операции на несколько дней, после чего "вагнеровцев" задержали сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. Впоследствии боевиков передали российским спецслужбам.

В декабре 2020 года болгарский журналист и главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что операция Украины по задержанию "вагнеровцев" провалилась из-за "политического решения", принятого в Киеве "на уровне президентской институции". Однако президент Владимир Зеленский и представители его команды длительное время отрицали информацию о подготовке операции. Впоследствии, в июне 2021-го, Зеленский признал факт проведения этой операции, но заявил, что "Украину в нее максимально затягивали".

По результатам изучения вопроса Временной следственной комиссией (ВСК) при Верховной Раде Украины ее глава Марьяна Безуглая в октябре 2021-го рассказывала, что это была не "спецоперация", а "спецмероприятие", которое якобы началось лишь в июле 2020 года. По словам народной депутатки, борт с "вагнеровцами" должны были посадить в Стамбуле, где их задержали бы турецкие спецслужбы, поскольку некоторые из этих наемников участвовали в войне в Сирии.