"Хотят списать": выживших после удара по Макеевке собирались отправить в бой, — СМИ

Близкие российских мобилизованных из Самарской области жалуются, что не могут получить доступ к спискам погибших и раненных.

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Супруга одного из мобилизованных граждан Российской Федерации сообщила, что после удара ВСУ по военной базе ВС РФ в Макеевке военное руководство хотело, чтобы выжившие "шли в наступление". Об этом пишет российское издание "Важные истории".

"В связи с этим какая-то часть пошла не пойми куда, они все разбрелись. В наступление идти — надо быть полным идиотом, учитывая, что у них нет ничего. И слушать вышестоящие инстанции — ради чего? Это заранее обречение на смерть", — сказала жена российского военнослужащего.

Женщина также упомянула о том, что часть выживших направились в укрытие вместе с командованием. По ее мнению, их все еще могут отправить воевать, чтобы усложнить расследование обстоятельств взрыва.

По данным журналистов, 3 января раненых солдат из Макеевки разместили в военном госпитале в Ростове-на-Дону. Предполагается, что 4 января медучреждение посетит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

При этом членам семей пострадавших не сообщат о месте нахождения их близких и не предоставляют списки погибших и раненых.

"Уже третьи сутки идут, мне многие женщины пишут и звонят — у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает", — рассказывает жена солдата РФ журналистам.

Одна из родственниц мобилизованного из Самарской области сказала представителям СМИ, что выживших "хотят списать как ненужных свидетелей". По ее мнению, мужчин могут "куда-то спрятать".

О том, что уцелевших в Макеевке военнослужащих хотят отправить "куда с глаз подальше" упоминала российская прокремлевская журналистка Анастасия Кашеварова. Согласно ее утверждению, военных не кинули на передовую из-за "поднявшейся шумихи".

В публикации говорится, что члены семей мобилизованных россиян не доверяют официальным данным Минобороны РФ о количестве погибших.

"Говорят, что погибло всего 63 человека. Смеются, что ли? Учитывая, что 44-й полк весь разгромили. Осталось меньше половины", — возмутилась одна из собеседниц издания.

Одна из жен выживших в макеевском ПТУ призналась, что боится за психологическое состояние своего мужа. Женщина опасается, что из-за психологической травмы ее супруг может начать вести себя агрессивно.

Митинги в Самарской области

Во вторник, 3 января в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Инициаторами мероприятия выступили организация "Боевое братство" и женсовет 2-й гвардейской армии.

В то же время в центре Самары жена командующего второй гвардейской армией Андрея Колотовкина произнесла речь перед более чем 500 людьми. Она заявила, что россияне "не хотели войны", однако "Запад сплотился" против Российской Федерации.

Российские священники также провели службу по усопшим военнослужащим, после чего участники митинга в Самаре возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".

[ + – ] Митинг в Самаре

Напомним, что ночью с 31 декабря на 1 января ВСУ нанесли удар по ПТУ в оккупированной Макеевке, ликвидировав несколько сотен солдат РФ. В здании профтехучилища №19 были размещены российские мобилизованные.

Фокус также писал о том, что 4 января в Министерстве обороны России обновили данные о потерях в Макеевке. Если ранее заявлялось о 63 погибших, что сейчас в ведомстве говорят о потере 89 военнослужащих, среди которых заместитель командира полка.

Еще мы сообщали, что по мнению аналитиков Института изучения войны, в Кремле хотят обвинить в потерях в Макеевке мобилизованных или руководство "ДНР". В отчете от 2 января говорится, что многие российские сторонники войны недовольны официальными объяснениями Минобороны РФ.