"Хочуть списати": тих, хто вижив після удару по Макіївці, збиралися відправити в бій, — ЗМІ

Близькі російських мобілізованих із Самарської області скаржаться, що не можуть отримати доступ до списків загиблих та поранених.

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Дружина одного з мобілізованих громадян Російської Федерації повідомила, що після удару ЗСУ по військовій базі ЗС РФ у Макіївці військове керівництво хотіло, щоб ті, хто вижив, "йшли в наступ". Про це пише російське видання "Важливі історії".

"У зв'язку з цим якась частина пішла не зрозумій куди, вони всі розбрелися. У наступ йти — треба бути повним ідіотом, враховуючи, що у них немає нічого. І слухати вищі інстанції — заради чого? Це заздалегідь приречення на смерть", — сказала дружина російського військовослужбовця.

Жінка також згадала про те, що частина тих, хто вижив, попрямували в укриття разом із командуванням. На її думку, їх досі можуть відправити воювати, аби ускладнити розслідування обставин вибуху.

За даними журналістів, 3 січня поранених солдатів з Макіївки розмістили у військовому госпіталі в Ростові-на-Дону. Передбачається, що 4 січня медзаклад відвідає губернатор Самарської області Дмитро Азаров.

Водночас членам сімей постраждалих не повідомлять про місце знаходження їхніх близьких та не надають списки загиблих та поранених.

"Вже третя доба триває, мені багато жінок пишуть і дзвонять — у них теж немає жодних звісток, це, чесно кажучи, дуже напружує", — розповідає дружина солдата РФ журналістам.

Одна з родичок мобілізованого із Самарської області сказала представникам ЗМІ, що тих, хто вижив, "хочуть списати як непотрібних свідків". На її думку, чоловіків можуть "кудись заховати".

Про те, що військовослужбовців, які вціліли в Макіївці, хочуть відправити "куди з очей подалі" згадувала російська прокремлівська журналістка Анастасія Кашеварова. Згідно з її твердженням, військових не кинули на передову через шум, що "піднявся".

У публікації йдеться про те, що члени сімей мобілізованих росіян не довіряють офіційним даним Міноборони РФ про кількість загиблих.

"Кажуть, що загинуло лише 63 людини. Сміються, чи що? З огляду на те, що 44-й полк весь розгромили. Залишилося менш як половина", — обурилася одна зі співрозмовниць видання.

Одна з дружин чоловіка, який вижив у макіївському ПТУ, зізналася, що боїться за психологічний стан свого чоловіка. Жінка побоюється, що через психологічну травму її чоловік може почати поводитися агресивно.

Мітинги в Самарській області

У вівторок, 3 січня у Тольятті, Новокуйбишевську та Сизрані пройшли жалобні мітинги. Ініціаторами заходу виступили організація "Бойове братство" та жіноча рада 2-ї гвардійської армії.

Водночас у центрі Самари дружина командувача другої гвардійської армії Андрія Колотовкіна виголосила промову перед більш як 500 людьми. Вона заявила, що росіяни "не хотіли війни", проте "Захід згуртувався" проти Російської Федерації.

Російські священники також провели службу за покійними військовослужбовцями, після чого учасники мітингу в Самарі поклали квіти до меморіалу "Вічний вогонь".

[ + – ] Мітинг у Самарі

Нагадаємо, що вночі з 31 грудня на 1 січня ЗСУ завдали удару по ПТУ в окупованій Макіївці, ліквідувавши кілька сотень солдатів РФ. У будівлі профтехучилища №19 було розміщено російські мобілізовані.

Фокус також писав про те, що 4 січня у Міністерстві оборони Росії оновили дані про втрати у Макіївці. Якщо раніше заявлялося про 63 загиблих, то зараз у відомстві говорять про втрату 89 військовослужбовців, серед яких заступник командира полку.

Ще ми повідомляли, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни, у Кремлі хочуть звинуватити у втратах у Макіївці мобілізованих чи керівництво "ДНР". У звіті від 2 січня йдеться, що багато російських прихильників війни незадоволені офіційними поясненнями Міноборони РФ.