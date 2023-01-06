"Мощная агентура СБУ": в РФ выпустили методичку для освещения удара по Макеевке, – СМИ

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, российским медиа приказали распространять информацию о "массовой гибели" украинских военнослужащий и не упоминать Генштаб ВС РФ в контексте удара по макеевскому ПТУ.

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Украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал директиву Кремля для российских СМИ о том, как следует освещать гибель военнослужащих ВС РФ в здании профтехучилища №19 в Макеевке. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

"В связи с Макеевкой российская информационная машина сейчас вынуждена в авральном порядке тушить пожар недовольства войной", — сообщил Цаплиенко.

По словам журналиста, в Москве хотят отвести внимание общественности от Генерального штаба Российской Федерации, переложив ответственность на командование подразделений на захваченных территориях Украины.

С этой целью российские медиа должны озвучить множество версий событий, создавая таким образом хаос в информационном пространстве РФ. При этом журналистам не рекомендуют акцентировать внимание на версии об использовании мобилизованными мобильных телефонов.

"Равномерно из хаоса этих версий выкристаллизуется основная. А именно о присутствии мощной агентуры СБУ в Макеевке, которая и привела на место концентрации российских оккупантов", — пишет корреспондент.

По версии росСМИ украинская "агентура" также должна быть причастна к удару по отелю в Донецке, в результате которого бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения.

Согласно требованию Кремля, российские журналисты не должны упоминать Генштаб ВС РФ в разговорах о Макеевке. В дополнение к этому произойдет "утечка" документов, подтверждающих вину начальства "на местах".

Официальное количество потерь рекомендуется увеличивать постепенно, избегая круглых цифр. В то же время СМИ должны делать акцент на "массовой гибели" военных с украинской стороны, используя личные данные погибших военнослужащих ВСУ.

Журналисты также обязаны "объяснить" россиянам, что только одна ракета HIMARS долетела до базы ВС РФ. Фото руин ПТУ рекомендуется описывать как "результат разбора завалов".

Цаплиенко предположил, что директива была составлена так называемым "Управлением общественными проектами" администрации Владимира Путина. По словам журналиста, активизация работы этого ведомства говорит о том, что нынешний "социальный пожар" представляет опасность для президента РФ.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ в ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ №19 в оккупированной Макеевке Донецкой области, ликвидировав несколько сотен российских военных. В Управлении стратегических коммуникаций при ВСУ говорят о 300 погибших и 400 раненных.

Фокус также писал о том, что 4 января в Минобороны России признали гибель 89 своих военнослужащих в Макеевке. Среди погибших числится заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В тот же день первый замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков заявил о начале работы специальной комиссии, которая будет изучать обстоятельства уничтожения российской базы в Макеевке и гибели "около 100 военнослужащих".