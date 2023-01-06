"Потужна агентура СБУ": у РФ випустили методичку для висвітлення удару по Макіївці, – ЗМІ

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, російським медіа наказали поширювати інформацію про "масову загибель" українських військовослужбовців і не згадувати Генштаб ЗС РФ у контексті удару по макіївському ПТУ.

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Український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував директиву Кремля для російських ЗМІ про те, як слід висвітлювати загибель військовослужбовців ЗС РФ у будівлі профтехучилища №19 у Макіївці. Про це журналіст написав у своєму Telegram-каналі, посилаючись на власні джерела.

"У зв'язку з Макіївкою російська інформаційна машина зараз змушена в авральному порядку гасити пожежу невдоволення війною", — повідомив Цаплієнко.

За словами журналіста, у Москві хочуть відвести увагу громадськості від Генерального штабу Російської Федерації, переклавши відповідальність на командування підрозділів на захоплених територіях України.

З цією метою російські медіа мають озвучити багато версій подій, створюючи таким чином хаос в інформаційному просторі РФ. При цьому журналістам не рекомендують акцентувати увагу на версії щодо використання мобілізованими мобільних телефонів.

"Рівномірно з хаосу цих версій викристалізується основна. А саме про присутність потужної агентури СБУ у Макіївці, яка й привела на місце концентрації російських окупантів", — пише кореспондент.

За версією росЗМІ, українська "агентура" також має бути причетна до удару по готелю в Донецьку, в результаті якого колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін був поранений під час святкування свого дня народження.

Згідно з вимогою Кремля, російські журналісти не повинні згадувати Генштаб ЗС РФ у розмовах про Макіївку. На додаток до цього відбудеться "викриття" документів, що підтверджують провину начальства "на місцях".

Офіційну кількість втрат рекомендується поступово збільшувати, уникаючи круглих цифр. Водночас ЗМІ мають наголошувати на "масовій загибелі" військових з українського боку, використовуючи особисті дані загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Журналісти також зобов'язані "пояснити" росіянам, що лише одна ракета HIMARS долетіла до бази ЗС РФ. Фото руїн ПТУ рекомендується описувати як "результат розбору завалів".

Цаплієнко припустив, що директива була складена так званим "Управлінням громадськими проектами" адміністрації Володимира Путіна. За словами журналіста, активізація роботи цього відомства говорить про те, що нинішня "соціальна пожежа" становить небезпеку для президента РФ.

Нагадаємо, що в ніч з 31 грудня на 1 січня ЗСУ у ЗСУ завдали удару по будівлі ПТУ №19 в окупованій Макіївці Донецької області, ліквідувавши кілька сотень російських військових. В Управлінні стратегічних комунікацій при ЗСУ говорять про 300 загиблих та 400 поранених.

Фокус також писав про те, що 4 січня у Міноборони Росії визнали загибель 89 своїх військовослужбовців у Макіївці. Серед загиблих є заступник командира полку підполковник Бачурін.

У той же день перший заступник голови Головного військово-політичного управління ЗС РФ Сергій Севрюков заявив про початок роботи спеціальної комісії, яка вивчатиме обставини знищення російської бази в Макіївці та загибелі "близько 100 військовослужбовців".