Пропаганда провалилась: россияне не поверили в "акт возмездия" за удар по Макеевке, — ISW

Военное руководство России, по словам аналитиков, уже не первый раз врет и использует формулировку "акт возмездия", пытаясь пропагандой ответить на наступательные успехи ВСУ.

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Минобороны РФ подверглось критике после заявлений об "акте возмездия" и "уничтожении 600 украинских военнослужащих", которые якобы погибли в результате ракетного удара по Краматорску. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 8 января.

Ведомство напоминает, что Минобороны РФ в своей сводке от 7 января сообщило о нанесении массированного ракетного удара по Краматорску, который якобы был "актом возмездия" за уничтожение российской базы в оккупированной Макеевке. Министерство утверждало, что после обстрела прифронтового города были разрушены несколько пунктов дислокации Сил обороны Украины и убиты около 600 украинских военнослужащих.

По словам аналитиков, подобные заявления Минобороны РФ спровоцировали волну негодования в информпространстве.

"Это утверждение (ликвидацию 600 украинских бойцов — ред.) не соответствует действительности — финский репортер посетил место удара в Краматорске 8 января и отметил, что удар был нанесен по пустой школе. Несколько российских военных блогеров негативно отреагировали на заявление МО РФ, указав, что ведомство часто представляет ложные заявления. Они также раскритиковали военное руководство за выдуманную историю о "возмездии" за удар по Макеевке вместо того, чтобы привлечь к ответственности российское руководство, ответственное за потери", — отмечают аналитики в своем отчете.

Институт изучения войны ISW напоминает, что Минобороны РФ ранее уже применяло формулировку "акт возмездия", когда в октябре 2022 года была осуществлена атака на Керченский мост. Тогда в сводках министерства говорилось об ответных действиях по объектам Украины, чтобы снизить градус напряженности в обществе, которое требовало наказать виновных за успешную операцию украинских Вооруженных сил.

"Минобороны создало петлю отрицательной обратной связи, в которой оно пытается ответить на украинские наступательные успехи, что приводит к постоянной критики со стороны недовольных российских военных блогеров. Ответ российского ведомства на удар по Макеевке является явным продолжением этой модели "обиды и возмездия", которая вновь делает российское военное руководство уязвимым для жесткой критики", — резюмировали американские аналитики в своем отчете.

Отметим, что Институт изучения войны ISW в отчете от 3 января сообщал, что владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин ведет информационную кампанию против Минобороны России. "Повар Путина", по мнению аналитиков, пытается переложить на военное руководство ответственность за провалы наемников в Бахмуте.

В другом отчете от 4 января ISW утверждал, что Минобороны РФ изменило формат сводок, пытаясь отвлечь россиян от провалов в Украине.