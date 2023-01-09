Пропаганда провалилася: росіяни не повірили в "акт відплати" за удар по Макіївці, — ISW

Військове керівництво Росії, за словами аналітиків, уже не вперше бреше і використовує формулювання "акт відплати", намагаючись пропагандою відповісти на наступальні успіхи ЗСУ.

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Міноборони РФ піддалося критиці після заяв про "акт відплати" та "знищення 600 українських військовослужбовців", які нібито загинули внаслідок ракетного удару по Краматорську. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 8 січня.

Відомство нагадує, що Міноборони РФ у своєму зведенні від 7 січня повідомило про завдання масованого ракетного удару по Краматорську, який нібито був "актом відплати" за знищення російської бази в окупованій Макіївці. Міністерство стверджувало, що після обстрілу прифронтового міста було зруйновано кілька пунктів дислокації Сил оборони України та вбито майже 600 українських військовослужбовців.

За словами аналітиків, подібні заяви Міноборони РФ спровокували хвилю обурення в інформпросторі.

"Це твердження (про ліквідацію 600 українських бійців — ред.) не відповідає дійсності — фінський репортер відвідав місце удару в Краматорську 8 січня і зазначив, що удару було завдано по порожній школі. Декілька російських військових блогерів негативно відреагували на заяву МО РФ, вказавши, що відомство часто представляє неправдиві заяви. Вони також розкритикували військове керівництво за вигадану історію про "відплату" за удар по Макіївці замість того, щоб притягнути до відповідальності російське керівництво, відповідальне за втрати", — зазначають аналітики у своєму звіті.

Інститут вивчення війни ISW нагадує, що Міноборони РФ раніше вже застосовувало формулювання "акт відплати", коли у жовтні 2022 року була здійснена атака на Керченський міст. Тоді в зведеннях міністерства йшлося про дії у відповідь по об'єктах України, щоб знизити градус напруженості в суспільстві, яке вимагало покарати винних за успішну операцію українських Збройних сил.

"Міноборони створило петлю негативного зворотного зв'язку, в якому воно намагається відповісти на українські наступальні успіхи, що призводить до постійної критики з боку незадоволених російських військових блогерів. Відповідь російського відомства на удар по Макіївці є очевидним продовженням цієї моделі "образи та відплати", яка знову робить російське військове керівництво вразливим для жорсткої критики", — резюмували американські аналітики у своєму звіті.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW у звіті від 3 січня повідомляв, що власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин веде інформаційну кампанію проти Міноборони Росії. "Кухар Путіна", на думку аналітиків, намагається перекласти на військове керівництво відповідальність за провали найманців у Бахмуті.

В іншому звіті від 4 січня ISW стверджував, що Міноборони РФ змінило формат зведень, намагаючись відвернути росіян від провалів в Україні.