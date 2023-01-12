БТР недостаточно: Украине нужны тяжелые танки и ракеты большой дальности, — The Economist

По мнению журналистов, если Киев не получит более тяжелое вооружение, существует риск повторения 2014 года, когда Россия и ее марионетки захватили куски восточной Украины, и после того, как боевые действия утихли, линия соприкосновения между двумя сторонами превратилась в нечто вроде границы.

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Чтобы одержать победу над Россией партнеры должны активнее снабжать Украину вооружением, в том числе тяжелыми танками и ракетами большой дальности. Иначе существует риск "заморозки" конфликта на долгие годы. Об этом пишет The Economist в четверг, 12 января.

Британские журналисты убеждены, что боевые машины M2 Bradley, аналогичные французские AMX и немецкие Marder, которые партеры согласились передать Украине, хоть и являются мощным вооружением, но этого недостаточно для победы.

"Это БТР с пушками, а не настоящие танки, у которых более прочная броня и более мощные пушки. Если Украина продолжит работу по изгнанию России с украденной земли, ей потребуется больше: тяжелые танки и ракеты большей дальности", — пишет британское СМИ.

По мнению редакции The Economist, американские танки Abrams и немецкие Leopard смогут существенно улучшить положение на фронте. С помощью более современных танков ВСУ смогут отбросить оккупантов к рубежам, которые они удерживали до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. А боеприпасы большей дальности для РСЗО HIMARS окажут давление на захватчиков, которые отвели свои логистические узлы и центры управления за пределы досягаемости Украины.

Могут ли поставки оружия в Украине привести к войне между НАТО и Россией?

Как пишет британская газета, некоторые западные союзники Украины опасаются, что она может попытаться втянуть Запад в прямой конфликт, начав наступление на саму Россию, а не на российские войска в тех частях Украины, которые Кремль выдает за российские. Еще одно беспокойство заключается в том, что, если Россия будет заходить слишком далеко или слишком быстро, ее президент Владимир Путин может пойти на эскалацию и, в худшем случае, даже спровоцировать ядерную войну.

"Это не беспочвенные опасения. Однако, как финансист и оружейник Украины, Запад может настаивать на том, чтобы его оружие не использовалось для нападения на Россию. Более того, г-н Путин угрожал огнем и серой с самого начала войны. В первый день он сказал: "Всем, кто задумается о вмешательстве извне: если вы это сделаете, вы столкнетесь с последствиями, большими, чем те, с которыми вы сталкивались в истории". Несмотря на эти угрозы, постоянное вмешательство Запада не имело очевидных последствий. Точно так же заявление Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, которое якобы было красной линией для России, пока не стало", — отмечают журналисты.

Украина должна довести дело до конца

Британские журналисты подчеркивают, что без поставок более тяжелого вооружения конфликт в Украине будет "заморожен". В Кремле это могу посчитать победой, так как у России будет возможность укрепить свои позиции и подготовиться к новому штурму. В таком случае Россия продолжит блокировать работу украинских портов, что и дальше будет бить по экономике.

"Если Украина не сможет быстро выйти из тупика, она рискует повторить 2014 год, когда Россия и ее марионетки захватили куски восточной Украины, и после того, как ожесточенные боевые действия утихли, линия соприкосновения между двумя сторонами превратилась в нечто вроде границы. Если это так, то хотя г-ну Путину и не удалось достичь своей первоначальной цели захватить контроль над Украиной, он все же может помешать ее процветанию как развивающейся, демократической, независимой стране — и это будет считаться своего рода победой", — пишет The Economist.

Поэтому, по мнению западного СМИ, нельзя уступать угрозам Кремля, в том числе ядерным, так как это может создать опасный прецедент. Вместо этого страны Запада должны поставлять Украине более тяжелое вооружение, чтобы помочь ей завершить войну.

"Мнение о том, что предоставить Marder намного безопаснее, чем отправить Leopard, ошибочно. Война опасна, но Украине нужно довести дело до конца. Ей должны быть предоставлены необходимые инструменты", — подытожили британские журналисты.

Напомним, 11 января в британском правительстве подтвердили планы передать Украине тяжелые танки Challenger 2. Великобритания может стать первой западной страной, которая передаст Киеву тяжелые боевые танки.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове сообщил о готовности передать Украине роту танков Leopard.

Также 11 января сопредседатель правящей партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что лидер Франции поторопился с заявлением о поставках украинским военным танков.