БТР недостатньо: Україні потрібні важкі танки та ракети великої дальності, — The Economist

На думку журналістів, якщо Київ не отримає важче озброєння, існує ризик повторення 2014 року, коли Росія та її маріонетки захопили шматки східної України, і після того, як бойові дії вщухли, лінія зіткнення між двома сторонами перетворилася на щось на зразок кордону.

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Щоб здобути перемогу над Росією, партнери мають активніше постачати Україну озброєнням, зокрема важкими танками та ракетами великої дальності. Інакше існує ризик "заморожування" конфлікту на довгі роки. Про це пише The Economist у четвер, 12 січня.

Британські журналісти переконані, що бойові машини M2 Bradley, аналогічні французькі AMX та німецькі Marder, які партери погодилися передати Україні, хоч і є потужним озброєнням, але цього замало для перемоги.

"Це БТР з гарматами, а не справжні танки, які мають міцнішу броню і потужніші гармати. Якщо Україна продовжить роботу з вигнання Росії з вкраденої землі, їй буде потрібно більше: важкі танки і ракети більшої дальності", — пише британське ЗМІ.

На думку редакції The Economist, американські танки Abrams та німецькі Leopard зможуть суттєво покращити становище на фронті. За допомогою сучасніших танків ЗСУ зможуть відкинути окупантів до рубежів, які вони утримували до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. А боєприпаси більшої дальності для РСЗВ HIMARS чинитимуть тиск на загарбників, які відвели свої логістичні вузли та центри управління за межі досяжності України.

Чи можуть постачання зброї в Україні призвести до війни між НАТО та Росією?

Як пише британська газета, деякі західні союзники України побоюються, що вона може спробувати втягнути Захід у прямий конфлікт, почавши наступ на саму Росію, а не на російські війська у тих частинах України, які Кремль видає за російські. Ще одне занепокоєння полягає в тому, що якщо Росія заходитиме надто далеко чи надто швидко, її президент Володимир Путін може піти на ескалацію і, у гіршому випадку, навіть спровокувати ядерну війну.

"Це не безпідставні побоювання. Однак, як фінансист і зброяр України, Захід може наполягати на тому, щоб його зброя не використовувалася для нападу на Росію. Щобільше, пан Путін погрожував вогнем і сіркою з самого початку війни. У перший день він сказав: "Усім, хто задумається про втручання ззовні: якщо ви це зробите, ви зіткнетеся з наслідками, більшими, ніж ті, з якими ви стикалися в історії." Попри ці погрози, постійне втручання Заходу не мало очевидних наслідків. Так само заява Швеції та Фінляндії про вступ у НАТО, яка нібито була червоною лінією для Росії, поки не стала", — зазначають журналісти.

Україна має довести справу до кінця

Британські журналісти наголошують, що без постачання важчого озброєння конфлікт в Україні буде "заморожений". У Кремлі це можуть вважати перемогою, оскільки Росія матиме змогу зміцнити свої позиції і підготуватися до нового штурму. У такому разі Росія продовжить блокувати роботу українських портів, що й надалі битиме по економіці.

"Якщо Україна не зможе швидко вийти з глухого кута, вона ризикує повторити 2014 рік, коли Росія та її маріонетки захопили шматки східної України, і після того, як запеклі бойові дії вщухли, лінія зіткнення між двома сторонами перетворилася на щось на зразок кордону. Якщо це так, то хоча пану Путіну і не вдалося досягти своєї первісної мети захопити контроль над Україною, він все ж таки може перешкодити її процвітанню як демократичній, незалежній країні, що розвивається — і це буде вважатися своєрідною перемогою", — пише The Economist.

Тому, на думку західного ЗМІ, не можна поступатися погрозам Кремля, зокрема ядерним, оскільки це може створити небезпечний прецедент. Натомість країни Заходу мають постачати Україні важче озброєння, щоб допомогти їй завершити війну.

"Думка про те, що надати Marder набагато безпечніше, ніж відправити Leopard, є помилковою. Війна небезпечна, але Україні потрібно довести справу до кінця. Їй мають бути надані необхідні інструменти", — підсумували британські журналісти.

Нагадаємо, 11 січня у британському уряді підтвердили плани передати Україні важкі танки Challenger 2. Великобританія може стати першою західною країною, яка передасть Києву важкі бойові танки.

Того ж дня президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Львові повідомив про готовність передати Україні роту танків Leopard.

Також 11 січня співголова правлячої партії Німеччини Ларс Клінґбайль заявив, що лідер Франції поквапився із заявою про постачання українським військовим танків.