"Измотать и уничтожить Россию": у Путина испугались силы Запада после "Рамштайн-8"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к тяжелому противостоянию вражеским силам. А в Госдуме РФ пригрозили ядерной "трагедией мирового масштаба", которая уничтожит западные страны.

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Западные союзники Украины имеют достаточно вооружений, чтобы попытаться измотать Россию. Такое мнение выразил в Telegram 22 января заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. Оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое", — отметил он.

Медведев призвал россиян не питать иллюзий и готовиться к "очень непростому" противостоянию. Российский чиновник намекнул на создание нового военного альянса против Соединенных Штатов.

"В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастриров***х псов. Такое постоянно происходило в истории человечества во время долгих войн", — заметил замглавы Совфеда.

По его утверждению, Штаты должны "бросить Европу и украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние".

Глобальная ядерная катастрофа — в Госдуме РФ грозят "страшной войной"

Поставки наступательного оружия ВСУ приведут к глобальной катастрофе, отметил в Telegram спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", — пригрозил он.

По его оценке, Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне. Володин уверен, что до этого оккупанты наносили удары "исключительно по военной и критической инфраструктуре".

"Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", — отметил Володин.

Спикер уверен в несостоятельности аргументах об использовании ядерными державами оружия массового поражения в локальных конфликтах.

"Эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", — заключил он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западным партнерам нужно осознать истину — Украина борется за их выживание.

"На глобальном корабле есть пробоина, и Украина — часть команды, которая борется за выживание судна. "Переждать/отсидеться" не получится. Чтобы спасти корабль, нужны слаженные действия всех. А это означает танки, ракеты, оружие, деньги и прочее", — подчеркнул советник.

Напомним, что на восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла 20 января.

По итогам встречи Словакия и Чехия согласились отправить ВСУ 30 немецких танков Leopard 2. По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, Запад обязан максимально помочь Украине, ведь происходит переломный момент в войне с Россией.

Германия по итогам восьмого "Рамштайна" не согласилась поставить ВСУ танки Leopard. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил разочарование таким подходом.