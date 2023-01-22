"Виснажити і знищити Росію": у Путіна злякалися сили Заходу після "Рамштайн-8"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав росіян готуватися до важкого протистояння ворожим силам. А у Держдумі РФ пригрозили ядерною "трагедією світового масштабу", яка знищить західні країни.

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Західні союзники України мають достатньо озброєнь, щоб спробувати виснажити Росію. Таку думку висловив у Telegram 22 січня заступник глави російської Ради безпеки Дмитро Медведєв.

"Зустріч у Рамштайні та виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги невизначено довго намагатимуться виснажити нас, а краще – знищити. Зброї у них достатньо. Якщо треба, почнуть виробляти нове", — зазначив він.

Медведєв закликав росіян не мати ілюзій і готуватися до "дуже непростого" протистояння. Російський чиновник натякнув на створення нового військового альянсу проти Сполучених Штатів.

"У разі затяжного конфлікту в якийсь момент складеться новий військовий альянс з тих країн, яких дістали американці та зграя їхніх кастров***х собак. Таке постійно відбувалося в історії людства під час довгих воєн", — зауважив заступник голови Радбезу.

За його твердженням, Штати повинні "кинути Європу та українців, а світ знову прийде до рівноважного стану".

Глобальна ядерна катастрофа — у Держдумі РФ загрожують "страшною війною"

Постачання наступальної зброї ЗСУ призведуть до глобальної катастрофи, зазначив у Telegram спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

"Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використано для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони загрожують, — це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї", — пригрозив він.

За його оцінкою, Вашингтон та Брюссель ведуть світ до страшної війни. Володін упевнений, що до цього окупанти завдавали ударів "виключно з військової та критичної інфраструктури".

"З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни", — зазначив Володін.

Спікер упевнений у неспроможності аргументів про використання ядерними державами зброї масової поразки у локальних конфліктах.

"Ці держави не стикалися з ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхніх громадян та територіальній цілісності країни", — сказав він.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що західним партнерам потрібно усвідомити істину — Україна бореться за їхнє виживання.

"На глобальному кораблі є пробоїна, і Україна — частина команди, яка бореться за виживання судна. "Передавати/відсидітися" не вийде. Щоб врятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше", — наголосив радник.

Нагадаємо, що на восьме засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася 20 січня.

За підсумками зустрічі Словаччина та Чехія погодилися відправити ЗСУ 30 німецьких танків Leopard 2. На думку глави Пентагону Ллойда Остіна, Захід зобов'язаний максимально допомогти Україні, адже відбувається переломний момент у війні з Росією.

Німеччина за підсумками восьмого "Рамштайну" не погодилася поставити ЗСУ танки Leopard. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник висловив розчарування таким підходом.