"Имеем право защитить себя": в России пригрозили Боснии и Герцеговине из-за вступления в НАТО

Свои угрозы посол РФ Игорь Калабухов мотивировал тем, что США или Евросоюз якобы могут отдать приказ Сараево разместить у себя "ядерное оружие, "нацеленное на Москву", а Босния будет вынуждена выполнить требование.

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В России в очередной раз пригрозили Боснии и Герцеговине в связи с намерениями Сараево вступить в Североатлантический Альянс. Соответствующее заявление во вторник, 7 февраля, опубликовали на Facebook-странице Посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине.

Примечательно, что пост был приурочен ко Дню дипломатии, который в России празднуют 10 февраля.

В заявлении цитируют слова российского посла Игоря Калабухова, который заявил, что Россия "вынуждена будет защищаться", если Босния вступит в НАТО. При этом пока этого не произойдет, Кремль "чувствует себя спокойно".

"Вы (имеется в виду фактически руководство государства) должны понимать, что если вы присоединитесь к блоку, главной целью которого является уничтожение России, то мы — тоже свободная страна с независимой внешней политикой, как Босния и Герцеговина — имеем право, чтобы защитить себя. Вы понимаете разницу? Пока вы не предпримете против нас никаких действий, мы чувствуем себя спокойно и не нуждаемся в усилении нашей защиты", — заявил Калабухов.

Свои угрозы Калабухов мотивировал тем, что руководства США или Евросоюза якобы могут "отдать приказ" Сараево разместить у себя ядерное оружие, "нацеленное на Москву" и Босния и Герцеговина будут вынуждены это сделать.

"Так что да, выбор свободен, но, пожалуйста, не ограничивайте нас в нашем праве на ответ. Конечно, пропорционально. Пока мы не будем на 100% уверены в реальности коварных планов по уничтожению нашей страны, никто не нажмет на красную кнопку. Но если говорить серьезно, то, думаю, не стоит ожидать какого-то экстремального развития ситуации", — резюмировал российский дипломат.

Россия угрожает Боснии и Герцеговине из-за вступления в НАТО

Отметим, что это уже не первая угроза со стороны РФ в отношении балканского государства. Ранее, в марте прошлого года, вышеупомянутый посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов пригрозил Сараево "украинским сценарием", если боснийцы решатся на вступление в НАТО. Калабухов заявил, что Кремль будет "реагировать на угрозы" по примеру Украины.

Напомним, 17 января 2023 года президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что Москва способна разжечь военный конфликт на Балканах для отвлечения внимания Запада от войны в Украине. По его мнению, наиболее уязвимыми точками в этом вопросе являются Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, а также север Республики Косово.

Ранее, 1 февраля, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Сербия должна будет каким-то образом признать Косово. По его словам, Белград должен осознать, что "сербско-российский роман", в котором он выступает "обманутым любовником" рано или поздно закончится.

Также напомним, что 27 января Миланович выступил категорически против передачи Загребом танков Украине, мотивируя это тем, что тяжелая техника может сгореть или дойти до оккупированного Крыма.

18 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения Белграда и Москвы ухудшились из-за войны в Украине, поскольку сербская сторона стоит на признании территориальной целостности и суверенитета Украины.