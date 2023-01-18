Новая война на Балканах: глава Северной Македонии рассказал, куда пойдет РФ после Украины

Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, а также север Косово — это самые уязвимые точки на Западных Балканах. Режим Владимира Путина провоцирует людей для подрыва мира в регионе, подчеркивает президент Северной Македонии Стево Пендаровский.

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Россия способна разжечь военный конфликт на Балканах для отвлечения внимания Запада от войны в Украине. Об этом заявил 17 января президент Северной Македонии Стево Пендаровский на Международном экономическом форуме в Давосе.

Президент назвал две уязвимые точки на Западных Балканах — Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, а также север Республики Косово.

"Что делает режим (президента РФ Владимира) Путина? Это началось много лет назад, не после войны с Украиной. Он пытается спровоцировать людей, чтобы подорвать целостность этих двух стран", — сказал Пендаровский.

Активность российской пропаганды в регионе в последний год уменьшилась, ведь Путин бросил все силы на противостояние с Западом в Украине, добавил Пендаровский.

[ + – ] О возможной войне на Балканах Пендаровский говорит с 33-й минуты.

"Отдельные местные власти (на Балканах) не довольны мирными соглашениями, достигнутыми в 90-х годах. Они все чаще прибегают к провокационной риторике для дестабилизации ситуации в регионе", — подчеркнул он.

Западные Балканы могут стать местом новых боевых действий быстрее, чем страны Балтии в случае переключения внимания России, считает глава Северной Македонии.

"Страны НАТО и Евросоюза и страны-кандидаты на вступление в ЕС должны думать об этом", — отметил он.

Пендаровский подчеркнул важность политики США, так как именно они предоставляют Украине военной помощи больше других. Он также акцентировал внимание на остановке агрессии России в Украине — если Киев падет, тоталитарный режим Путина пойдет дальше и европейская демократия окажется под угрозой.

Вспышка напряжения между Сербией и Косово

Напомним, что в конце декабря прошлого года президент Сербии Александр Вучич созывал экстренное заседание Совета нацбезопасности из-за обострения ситуации на севере Косово.

Одной из причин вспышки конфликта стало введение новых правил перерегистрации автомобилей с 1 ноября прошлого года в Косово и Метохии. В Белграде отрицали новые правила и приводили войска в повышенную боеготовность.

Другая причина — задержание бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Мужчину обвинили в насилии против чиновников, готовивших выборы в местные органы власти.

Более 200 полицейских из Косово 9 декабря 2022 года прибыли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где живут в основном сербы.

Москва 28 декабря заявляла о полной поддержке Сербии в обострении противостояния с Косово. Кремль отвергал заявления Запада о деструктивном влиянии России на происходящее.