Нова війна на Балканах: глава Північної Македонії розповів, куди піде РФ після України

Республіка Сербська у складі Боснії та Герцеговини, а також північ Косово — це найвразливіші точки на Західних Балканах. Режим Володимира Путіна провокує людей для підриву миру в регіоні, наголошує президент Північної Македонії Стево Пендаровський.

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Росія здатна розпалити військовий конфлікт на Балканах для відвернення Заходу від війни в Україні. Про це заявив 17 січня президент Північної Македонії Стево Пендаровський на Міжнародному економічному форумі у Давосі.

Президент назвав дві вразливі точки на Західних Балканах — Республіку Сербську у складі Боснії та Герцеговини, а також північ Республіки Косово.

"Що робить режим (президента РФ Володимира) Путіна? Це почалося багато років тому, не після війни з Україною. Він намагається спровокувати людей, щоб підірвати цілісність цих двох країн", — сказав Пендаровський.

Активність російської пропаганди в регіоні в останній рік поменшала, адже Путін кинув усі сили на протистояння із Заходом в Україні, додав Пендаровський.

[ + – ] Про можливу війну на Балканах Пендаровський говорить із 33-ї хвилини.

"Окрема місцева влада (на Балканах) не задоволена мирними угодами, досягнутими в 90-х роках. Вони все частіше вдаються до провокаційної риторики для дестабілізації ситуації в регіоні", — наголосив він.

Західні Балкани можуть стати місцем нових бойових дій швидше, ніж країни Балтії у разі переключення уваги Росії, вважає голова Північної Македонії.

"Країни НАТО та Євросоюзу та країни-кандидати на вступ до ЄС мають думати про це", — зазначив він.

Пендаровський наголосив на важливості політики США, оскільки саме вони надають Україні військової допомоги більше за інших. Він також наголосив на зупинці агресії Росії в Україні — якщо Київ впаде, тоталітарний режим Путіна піде далі і європейська демократія опиниться під загрозою.

Спалах напруги між Сербією та Косово

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року президент Сербії Олександр Вучич скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки через загострення ситуації на півночі Косова.

Однією з причин спалаху конфлікту стало запровадження нових правил перереєстрації автомобілів з 1 листопада минулого року у Косово та Метохії. У Белграді заперечували нові правила і приводили війська у підвищену боєздатність.

Інша причина — затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Чоловіка звинуватили у насильстві проти чиновників, які готували вибори до місцевих органів влади.

Понад 200 поліцейських із Косова 9 грудня 2022 року прибули на територію муніципалітету Північна Митровиця, де живуть переважно серби.

Москва 28 грудня заявляла про повну підтримку Сербії в загостренні протистояння з Косово. Кремль відкидав заяви Заходу про деструктивний вплив Росії на те, що відбувається.