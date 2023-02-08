"Маємо право захистити себе": у Росії пригрозили Боснії та Герцеговині через вступ до НАТО

Свої загрози посол РФ Ігор Калабухов мотивував тим, що США чи Євросоюз нібито можуть наказати Сараєву розмістити в себе "ядерну зброю, "націлену на Москву", а Боснія буде змушена виконати вимогу.

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У Росії вкотре пригрозили Боснії та Герцеговині у зв'язку з намірами Сараєва вступити до Північноатлантичного Альянсу. Відповідну заяву у вівторок, 7 лютого, опублікували на Facebook-сторінці Посольства Російської Федерації в Боснії та Герцеговині.

Примітно, що пост був присвячений Дню дипломатії, який у Росії святкують 10 лютого.

У заяві цитують слова російського посла Ігоря Калабухова, який заявив, що Росія "вимушена буде захищатися", якщо Боснія вступить у НАТО. Водночас, поки цього не станеться, Кремль почувається спокійно.

"Ви (мається на увазі фактичне керівництво держави) повинні розуміти, що якщо ви приєднаєтеся до блоку, головною метою якого є знищення Росії, то ми теж вільна країна з незалежною зовнішньою політикою, як Боснія та Герцеговина, маємо право, щоб захистити себе. Ви розумієте різницю? Поки ви не зробите проти нас жодних дій, ми почуваємося спокійно та не потребуємо посилення нашого захисту", — заявив Калабухов.

Свої погрози Калабухов мотивував тим, що керівництво США чи Євросоюзу нібито може "наказати" Сараєву розмістити в себе ядерну зброю, "націлену на Москву", і Боснія та Герцеговина будуть змушені це зробити.

"Так що так, вибір вільний, але, будь ласка, не обмежуйте нас у нашому праві на відповідь. Звичайно, пропорційно. Поки ми не будемо на 100% впевнені в реальності підступних планів знищення нашої країни, ніхто не натисне на червону кнопку. Але якщо говорити серйозно, то, гадаю, не варто очікувати на якийсь екстремальний розвиток ситуації", — резюмував російський дипломат.

Росія погрожує Боснії та Герцеговині через вступ у НАТО

Зазначимо, що це вже не перша погроза з боку РФ щодо балканської держави. Раніше, у березні минулого року, вищезгаданий посол Росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив Сараєву "українським сценарієм", якщо боснійці наважаться на вступ у НАТО. Калабухов заявив, що Кремль "реагуватиме на загрози" за прикладом України.

Нагадаємо, 17 січня 2023 року президент Республіки Північна Македонія Стево Пендаровський на Міжнародному економічному форумі в Давосі заявив, що Москва здатна розпалити військовий конфлікт на Балканах для відвернення уваги Заходу від війни в Україні. На його думку, найвразливішими точками в цьому питанні є Республіка Сербська в складі Боснії та Герцеговини, а також північ Республіки Косово.

Раніше, 1 лютого, президент Хорватії Зоран Миланович заявив, що Сербія має якось визнати Косово. За його словами, Белград має усвідомити, що "сербсько-російський роман", у якому він виступає "обдуреним коханцем", рано чи пізно закінчиться.

Також нагадаємо, що 27 січня Миланович виступив категорично проти передачі Загребом танків Україні, мотивуючи це тим, що важка техніка може згоріти чи дійти до окупованого Криму.

18 січня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що відносини Белграда й Москви погіршилися через війну в Україні, оскільки сербська сторона стоїть на визнанні територіальної цілісності й суверенітету України.