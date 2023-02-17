Войска РФ обстреляли Бахмут из артиллерии и "Градов": погибли 5 человек (фото)

Снаряды попали в жилой квартал, наступление оккупантов продолжается. Планы россиян захватить город к годовщине большой войны 24 февраля обречены на провал, указали аналитики Института изучения войны.

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Российские военные 16 февраля обстреляли город Бахмут Донецкой области, в результате погибли 5 человек. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины (ОГП) в Telegram.

Войска страны-агрессора применили ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град", добавили прокуроры.

Снаряды попали по жилому кварталу, 9 человек получили ранения. Атака армии РФ унесла жизни 3 мужчин и 2 женщин, еще 9 граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести, отмечается в сообщении.

Повреждено много жилых домов, оккупанты продолжают обстреливать город, уточнил ОГП.

Донецкая областная прокуратура инициировала досудебное расследование по статьям о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 и 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Генштаб ВСУ подтвердил нападение россиян на Бахмут. Военные сообщили о наступательных усилиях врага на Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Купянском и Лиманском направлениях.

Аналитики американского Института изучения войны в отчете от 16 февраля указали на невозможность захвата Бахмута российскими войсками к годовщине большой войны в Украине 24 февраля.

Эксперты назвали "более реалистичными" оценку главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он говорил об окружении города к концу марта или к апрелю.

Напомним, что американский телеканал CNN показал эксклюзивные кадры удара российской армии по машине волонтеров в Бахмуте. Управляемая ракета 2 февраля попала в авто, на которой ехал медик-волонтер Пит Рид из США, помогавший мирным жителям.

Украинским пограничникам 15 февраля удалось захватить опорный пункт ВС РФ под Бахмутом. В ходе боев они ликвидировали 5 захватчиков и взяли в плен 1 "вагнеровца".

По сведениям газеты The Washington Post, ВСУ возводят новые оборонительные линии в Бахмуте на случай отхода из города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Бахмут и Угледар — это самые горячие точки на фронте.