Війська РФ обстріляли Бахмут з артилерії та "Градів": загинули 5 людей (фото)

Снаряди влучили в житловий квартал, наступ окупантів триває. Плани росіян захопити місто до річниці великої війни 24 лютого приречені на провал, зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

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Російські військові 16 лютого обстріляли місто Бахмут Донецької області, внаслідок чого загинули 5 людей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України (ОГП) у Telegram.

Війська країни-агресора застосували ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град", додали прокурори.

Снаряди влучили в житловий квартал, 9 людей зазнали поранень. Атака армії РФ забрала життя 3 чоловіків та 2 жінок, ще 9 громадян отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, зазначається у повідомленні.

Пошкоджено багато житлових будинків, окупанти продовжують обстрілювати місто, уточнив ОГП.

Донецька обласна прокуратура ініціювала досудове розслідування за статтями про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 та 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Генштаб ЗСУ підтвердив напад росіян на Бахмут. Військові повідомили про наступальні зусилля ворога на Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Куп'янському та Лиманському напрямах.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті від 16 лютого вказали на неможливість захоплення Бахмута російськими військами до річниці великої війни в Україні 24 лютого.

Експерти назвали "реалістичнішими" оцінки голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він говорив про оточення міста до кінця березня або до квітня.

Нагадаємо, що американський телеканал CNN показав ексклюзивні кадри удару російської армії по машині волонтерів у Бахмуті. Керована ракета 2 лютого влучила в авто, на якому їхав медик-волонтер Піт Рід із США, який допомагав мирним жителям.

Українським прикордонникам 15 лютого вдалося захопити опорний пункт ЗС РФ під Бахмутом. У процесі боїв вони ліквідували 5 загарбників та взяли в полон 1 "вагнерівця".

За даними газети The Washington Post, ЗСУ зводять нові оборонні лінії у Бахмуті на випадок відходу з міста. За словами президента України Володимира Зеленського, Бахмут і Вугледар — це найгарячіші точки на фронті.