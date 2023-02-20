Бункер Зеленского, демилитаризация ПМР и отключения света: главные события за ночь 19 февраля

Фокус в одном материале собрал главные события минувшего вечера и ночи и рассказал, что произошло нового в Украине и мире.

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В Украине пока не будут отключать свет, президент Владимир Зеленский назвал условия выхода ВСУ из Бахмута и показал свой секретный бункер, а в Молдове заговорили о демилитаризации Приднестровья. Фокус в одном материале собрал главные события минувшего вечера и ночи.

В Украине пока что не будут отключать свет

19 февраля глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в ближайшие дни Украине не грозит дефицит мощности.

"Укрэнерго" не прогнозирует дефицит мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями", — сказал Кудрицкий.

По его словам единственное, что может пойти не так — это новые массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины российскими военными. Впрочем, в "Укрэнэрго" готовятся к такому сценарию.

Секретный бункер Владимира Зеленского

Журналисты британского еженедельника The Sunday Times побывали в секретном бункере Владимира Зеленского, в котором президент Украины пробыл первые два месяца войны.

Отмечается, что объект, спроектированный и построенный еще во времена СССР, может защитить находящихся внутри людей даже от прямого ядерного удара.

Локация бункера засекречена. Все люди, которые находились рядом с Зеленским, подписали бумаги о неразглашении. Им запрещено рассказывать обо всем, что происходило в стенах секретного объекта. Они не имеют права говорить даже о еде, которую приносили пребывающим в бункере.

В Молдове заговорили о демилитаризации Приднестровья

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья. В правительстве республики убеждены, что необходимо провести оттуда эвакуацию российских войск.

"Там мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено", — заявил Речан.

При этом Речан рассказал, что Россия ведет гибридную войну в Молдове, пытаясь "захватить" демократические процессы и прервать европейский путь страны. Поэтому премьер убежден, что Молдова должна укреплять свою обороноспособность, несмотря на нейтральный статус государства.

Зеленский назвал условия, при которых ВСУ выйдут из Бахмута

19 февраля в своем интервью итальянской газете Corriere della Ser президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для Украины важно удержать город Бахмут Донецкой области, но не любой ценой.

"Да, это не очень большой город. Фактически, как и многие другие на Донбассе, разрушенные россиянами. Для нас важно защитить его, но не любой ценой и не ради того, чтобы все погибли. Мы будем сражаться до тех пор, пока это будет разумно, россияне затем хотят продолжить до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и вплоть до Днепра, если смогут. Мы будем сопротивляться и тем временем готовить следующую контратаку", — рассказал Зеленский.

Также президент добавил, что Украина готовится к короткой войне и победе в ней несмотря на попытки Кремля затянуть войну.

России не хватит резервов для наступления в Луганской области, — ISW

Согласно опубликованному 19 февраля отчету Института изучения войны (ISW), в Луганской области Вооруженные силы Российской Федерации не располагают достаточным количеством незадействованных резервов.

По данным института, российские войска, скорее всего, все еще имеют в резерве несколько восстановленных механизированных частей, но переброска этих ограниченных резервов на передовую в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход продолжающегося наступления.

При этом аналитики убеждены, что российское наступление, скорее всего, будет продолжаться еще некоторое время и может временно набрать обороты по мере выделения последних резервов. Но все указывает на то, что поставленных целей оккупанты достичь не смогут.