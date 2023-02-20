Бункер Зеленського, демілітаризація ПМР та відключення світла: головні події за ніч 19 лютого

Фокус в одному матеріалі зібрав головні події минулого вечора та ночі й розповів, що сталося нового в Україні та світі.

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В Україні поки не відключатимуть світло, президент Володимир Зеленський назвав умови виходу ЗСУ з Бахмута та показав свій секретний бункер, а в Молдові заговорили про демілітаризацію Придністров'я. Фокус в одному матеріалі зібрав головні події минулого вечора та ночі.

В Україні поки що не відключатимуть світло

19 лютого голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що найближчими днями Україні не загрожує дефіцит потужності.

"Укренерго" не прогнозує дефіцит потужності найближчими днями. Ми бачимо здатність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями", — сказав Кудрицький.

За його словами, єдине, що може піти не так — це нові масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури України російськими військовими. Втім, в "Укренерго" готуються до такого сценарію.

Секретний бункер Володимира Зеленського

Журналісти британського тижневика The Sunday Times побували в секретному бункері Володимира Зеленського, в якому президент України пробув перші два місяці війни.

Зазначається, що об'єкт, спроєктований і побудований ще за часів СРСР, може захистити людей, які перебувають усередині, навіть від прямого ядерного удару.

Локація бункера засекречена. Усі люди, які були поруч із Зеленським, підписали папери про нерозголошення. Їм заборонено розповідати про все, що відбувалося у стінах секретного об'єкту. Вони не мають права говорити навіть про їжу, яку приносили тим, хто перебуває в бункері.

У Молдові заговорили про демілітаризацію Придністров'я

Новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я. В уряді республіки переконані, що необхідно провести звідти евакуацію російських військ.

"Там ми повинні домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці — демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено", — заявив Речан.

При цьому Речан розповів, що Росія веде гібридну війну в Молдові, намагаючись "захопити" демократичні процеси та перервати європейський шлях країни. Тому прем'єр переконаний, що Молдова має зміцнювати свою обороноздатність, незважаючи на нейтральний статус держави.

Зеленський назвав умови, за яких ЗСУ вийдуть із Бахмута

19 лютого у своєму інтерв'ю італійській газеті Corriere della Ser президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для України важливо утримати місто Бахмут Донецької області, але не за будь-яку ціну.

"Так, це не дуже велике місто. Фактично, як і багато інших на Донбасі, зруйновані росіянами. Для нас важливо захистити його, але не за будь-яку ціну і не заради того, щоб усі загинули. Ми битимемося доти, доки це буде розумно, росіяни потім хочуть продовжити до Краматорська та Слов'янська, до кордонів Донбасу і аж до Дніпра, якщо зможуть. Ми опиратимемося і тим часом готуватимемо наступну контратаку", — розповів Зеленський.

Також президент додав, що Україна готується до короткої війни та перемоги в ній, незважаючи на спроби Кремля затягнути війну.

Росії не вистачить резервів для наступу в Луганській області, — ISW

Згідно з опублікованим 19 лютого звітом Інституту вивчення війни (ISW), в Луганській області Збройні сили Російської Федерації не мають достатньої кількості незадіяних резервів.

За даними інституту, російські війська, швидше за все, ще мають у резерві кілька відновлених механізованих частин, але перекидання цих обмежених резервів на передову в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу.

При цьому аналітики переконані, що російський наступ, швидше за все, триватиме ще якийсь час і може тимчасово набрати обертів у міру виділення останніх резервів. Але все вказує на те, що поставленої мети окупанти досягти не зможуть.