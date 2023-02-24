"Отметать угрозы нельзя": Белый дом оценил готовность РФ к ядерному удару по Украине

Американские власти внимательно наблюдают за всем, что делает Россия в области ядерных технологий. Вашингтон анализирует заявление Владимира Путина о приостановке участия России в договоре СНВ-3.

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Соединенные Штаты не видят готовности президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине. Об этом сказал в интервью каналу "Дождь" 24 февраля глава пресс-службы Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби.

Американское военное командование внимательно следит за всем, что делает Россия в области ядерных вооружений, подчеркнул он.

"Отметать эти угрозы нельзя. Это было бы безответственно с нашей стороны. Насколько можно сейчас заключить, мы не видим никаких признаков того, что Путин решил применить ядерное оружие в Украине или где бы то ни было еще", — заявил Кирби.

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Параллельно Штаты отслеживают состояние и возможности своего ядерного арсенала. В плане сдерживания ничего не изменилось, добавил глава пресс-службы.

Чиновник отметил, что сейчас Вашингтон анализирует смысл заявления Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По его словам, президент США Джо Байден говорил о большом значении договора СНВ-3 и его продлении. Договоры о сдерживании вооружений особенно важны сегодня, в момент нарастающей напряженности в отношениях двух стран, подчеркнул он.

Британская газета Financial Times со ссылкой кремлевских чиновников 22 февраля писала, как у Путина обдумывали возможность ядерного удара по Украине. По словам бывшего российского чиновника, смысла в таком поступке нет — даже ограниченный удар не принесет РФ никакой пользы.

Другой источник сказал, что Путин почти единолично решил напасть на Украину и не учитывал мнения людей из ближайшего окружения.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии Фокусу 22 февраля сказал о постоянном ядерном шантаже России. Путин боится ответа НАТО в случае применения ядерного оружия и понимает, что проиграет в схватке с Альянсом, уточнил он.

Владимир Путин 21 февраля объявил о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. По мнению российского президента, уровень оснащения ядерных сил РФ превышает 90%. А часть образцов якобы превосходят зарубежные аналоги.