"Відкидати загрози не можна": Білий дім оцінив готовність РФ до ядерного удару по Україні

Американська влада уважно спостерігає за всім, що робить Росія в галузі ядерних технологій. Вашингтон аналізує заяву Володимира Путіна про зупинення участі Росії у договорі СНО-3.

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Сполучені Штати не бачать готовності президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні. Про це сказав в інтерв'ю каналу "Дождь" 24 лютого голова пресслужби Ради національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі.

Американське військове командування уважно стежить за всім, що робить Росія в галузі ядерних озброєнь, наголосив він.

"Відкидати ці погрози не можна. Це було б безвідповідально з нашого боку. Наскільки можна зараз робити висновки, ми не бачимо жодних ознак того, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю в Україні або будь-де ще", — заявив Кірбі.

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Паралельно Штати відстежують стан та можливості свого ядерного арсеналу. У плані заборони нічого не змінилося, додав глава прес-служби.

Чиновник зазначив, що зараз Вашингтон аналізує зміст заяви Путіна про зупинення участі Росії у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

За його словами, президент США Джо Байден говорив про велике значення договору СНО-3 та його продовження. Договори про стримування озброєнь особливо важливі сьогодні, у момент наростаючої напруженості у відносинах двох країн, наголосив він.

Британська газета Financial Times з посиланням на кремлівських чиновників 22 лютого писала, як у Путіна обмірковували можливість ядерного удару по Україні. За словами колишнього російського чиновника, сенсу в такому вчинку немає — навіть обмежений удар не принесе РФ жодної користі.

Інше джерело сказало, що Путін майже одноосібно вирішив напасти на Україну і не враховував думки людей з найближчого оточення.

Нагадаємо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі Фокусу 22 лютого сказав про постійний ядерний шантаж Росії. Путін боїться відповіді НАТО у разі застосування ядерної зброї та розуміє, що програє у сутичці з Альянсом, уточнив він.

Володимир Путін 21 лютого оголосив про зупинення участі Росії в договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння СНО-3. На думку російського президента, рівень оснащення ядерних сил РФ перевищує 90%. А частина зразків нібито перевершують закордонні аналоги.