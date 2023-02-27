Наплыв наемников: последствия войны в Украине для Африки

Российско-украинская война при любом исходе приведет к росту числа ветеранов, желающих вступить в частную военную компанию. Для россиян это — ЧВК "Вагнер", а для украинской стороны — западные ЧВК Academy и т.д. В обоих случаях безопасность Африканского континента находится под угрозой.

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В какой-то момент война в Украине закончится, а когда это произойдет, наплыв наемников потрясет всю Африку. Конфликт отметил свою мрачную годовщину, и эксперты расходятся во мнениях о том, что может произойти дальше. В конечном итоге одна из сторон победит или же боевые действия перейдут в конфликт низкой интенсивности. В этот момент тысячи бывших солдат с боевым опытом выйдут "на открытый рынок".

Эти солдаты столкнутся с ограниченными перспективами трудоустройства в Украине или России, поскольку обе армии сокращают численность военнослужащих, находящихся на действительной военной службе. Группа "Вагнер" и другие частные военные компании из Южной Африки, Франции и Великобритании предлагают бывшим солдатам возможность прокормить свои семьи. Это будет иметь тяжкие последствия для стран Африки, которые начали привлекать наемников в количестве, невиданном со времен Холодной войны. Новые наемники станут причиной нестабильности, ослабляя правительства и, вероятно, увеличивая число и масштабы повстанческих движений на всем континенте.

Фокус перевел статью Рафаэля Паренса о том, как влияет полномасштабная война РФ против Украины на Африканский континент.

Африка, особенно Сахельский регион, крайне уязвима для вмешательства наемников из-за отсутствия доверия к правительству и существованию ряда местных и региональных повстанческих движений. Исторически континент давно привлекал наемников, часто нарушающих права человека и стремящихся к денежной выгоде, а не к достижению стабильного мира и безопасности.

Наемники, в частности, ЧВК "Вагнер", вмешивались во внутренние дела Мали, Центральноафриканской Республики, Судана и Ливии, в каждом случае обостряя местные конфликты и убивая мирных жителей. Стабильность Африки находится под угрозой, а наплыв наемников после войны в Украине может привести к тому, что еще больше стран окажутся на грани авторитаризма, гражданской войны и кражи ресурсов.

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Проблема наемников в Африке требует инновационных решений. Противодействие дезинформации является ключевым фактором в укреплении доверия гражданского населения. Полезной тактикой, особенно в сочетании с мерами по борьбе с дезинформацией, может стать освещение и осуждение насилия со стороны наемников. Санкции также являются ценным инструментом, но они должны соответствовать обстоятельствам и быть направленными против конкретных действующих лиц. Правительствам африканских и западных стран стоит действовать уже сейчас, чтобы устранить угрозу, исходящую от наемников, до того, как ситуация существенно ухудшится.

Послевоенные возможности ЧВК

Продолжительность и серьезность войны в Украине определит объем притока наемников в Африку. Если война в Украине продлится длительное время, особенно если обе стороны будут продолжать нести большие потери, количество потенциальных новобранцев для наемников в постконфликтный период может уменьшиться. Уровень потерь в конфликте астрономический: около 280 тысяч военных и десятки тысяч погибших среди гражданского населения. Несмотря на то, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует заключенных, чтобы заполнить пробелы, нехватка человеческих ресурсов ограничит возможности наемников в будущем. Если же конфликт закончится быстрее, независимо от победителя, бывшие солдаты с обеих сторон будут заинтересованы в наемничестве. В противном случае, если война вернется к уровню низкой интенсивности "замороженного конфликта" до 2022 года, новые африканские подразделения также появятся на горизонте.

Наемники ЧВК "Вагнер" и новобранцы организации, включая заключенных, будут заинтересованы в продолжении военной работы за пределами российского и украинского государств. Многие тысячи недавно призванных призывников также могут быть заинтересованы в этом. Солдат с обеих сторон будут мотивировать деньги или просто приобретенные навыки и желание воевать. Российские ветераны, в частности, могут "сплотиться вокруг флага" – поддержать российский экспансионистский нарратив из-за обиды на поражение или жажды дальнейших побед. Если появятся украинские или поддерживаемые НАТО частные военные компании, ветераны будут стекаться в эти организации по тем же причинам. Частные военные компании заполнят профессиональную и возможную идеологическую брешь для ветеранов войны в Украине.

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Вероятно, лишь небольшая часть украинских ветеранов войны решит присоединиться к частным военным компаниям или заключить новые контракты. Однако статистика по группе "Вагнер" свидетельствует о том, что явление наемничества уже начало массово распространяться.

До начала войны в ЧВК "Вагнер" служило примерно 5 тысяч наемников, а сегодня правительства Великобритании и США насчитывают в группе около 50 тысяч наемников в одной только Украине. Считается, что до начала войны Россия и Украина располагали 1,1 миллионами военнослужащих, находящихся на действительной военной службе. Если только 20% военнослужащих ЧВК "Вагнер" в Украине примут новые контракты в Африке, группировка удвоится по сравнению с ее довоенной численностью. Аналогичным образом, если после войны к группе "Вагнер" или другим частным военным компаниям присоединится хотя бы крошечный процент военнослужащих регулярной армии или добровольцев, последствия для Африки будут катастрофическими.

Что бы ни случилось в Украине, у российского правительства, вероятно, будет стимул расширить использование наемников в Африке в попытке дестабилизировать стратегическое положение Запада и одновременно укрепить позицию Кремля. Частные военные компании обладают свойством менять исход военных конфликтов без привлечения регулярных армий. ЧВК "Вагнер" уже показала свою готовность прибегать к таким стратегическим решениям, как кампании по дезинформации, концессии на добычу ресурсов, начальная военная подготовка для местных, продажа оружия и предоставление охраны. Эти стратегии позволили успешно вытеснить французскую антитеррористическую поддержку из Мали и Центральноафриканской Республики, одновременно закрепив ЧВК "Вагнер" в обеих странах в качестве гаранта безопасности. Благодаря значительному притоку ветеранов войны в Украине группа "Вагнер" может расширить масштаб своей деятельности.

Руководство ЧВК "Вагнер", включая Пригожина, получает выгоду от африканских интервенций благодаря выгодным контрактам на добычу ресурсов в принимающих странах и политическому престижу в России.

ЧВК "Вагнер" обменивает свою военную поддержку на контракты по добыче полезных ископаемых и нефти, получая ресурсы в Сирии, Центральноафриканской Республике и Судане. Для осуществления этих операций группа использует различные подставные компании, включая Meroe Gold и Lobaye Invest. Кроме того, успехи группы в Африке дают Пригожину и его соратникам политические рычаги в постоянно меняющемся окружении президента России Владимира Путина: эти успехи обеспечивают ключевые моменты в отношениях между военными и российским государством, включая продажу оружия, доступ к ключевой инфраструктуре и геополитические успехи против Запада.

Наемники в Африке: почему стоит беспокоиться

Рост числа наемников усугубит новую тенденцию политической нестабильности в Африке. Лидеры станут прибегать к большей жестокости в своих операциях по обеспечению внутренней безопасности. Интервенции ЧВК "Вагнер" в Мали и Центральноафриканской Республике уже привели к выводу французских войск. Теперь хунта Буркина-Фасо призвала французские вооруженные силы прервать их контртеррористическую миссию, при этом некоторые государственные лидеры заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Россией.

Если все больше частных военных компаний с большим количеством наемников будут выходить на африканские рынки, многие африканские страны будут вытеснять своих западных партнеров по безопасности в пользу этих наемников. Кроме того, существует риск переворотов, поскольку демократически избранные лидеры будут восприниматься как неспособные противостоять джихадистским движениям. Оба результата будут способствовать нестабильности на континенте, так как всевозможные хунты и деятельность наемников не могут искоренить глубинные проблемы.

[ + – ] Хунта Буркина-Фасо призвала французские вооруженные силы прервать их контртеррористическую миссию, чтобы сотрудничать с РФ

Африканские государства также обращаются к ЧВК "Вагнер" и другим наемническим организациям, потому что эти группы готовы выполнять грязную работу. Государства нанимают вагнеровцев для убийства врагов государства и тех, кто им помогает и пособничает. В Мали и Центрально-Африканской Республике правительства поощряют нападения на гражданских лиц, многие из которых являются представителями меньшинства – мусульманской общины фулани. Нападения на гражданских лишь разжигают пламя сепаратизма и религиозного экстремизма, подрывая доверие к государственному управлению и способствуя региональной нестабильности.

Наконец, "Вагнер" и другие частные военные компании будут расширять свои паразитические отношения с новыми правительствами по всей Африке. Эти организации будут следовать модели ЧВК "Вагнер", закрепляясь в странах через долгосрочные проекты по добыче ресурсов. В Центральноафриканской Республике ЧВК "Вагнер" превратила обычный старательский золотой рудник в хорошо охраняемый промышленный объект. Эксперт Центра стратегических и международных исследований Катрина Докси отмечает, что группа строит планы на долгосрочную перспективу и делает все, чтобы правительство зависело от наемников. Такие отношения будут продолжать истощать природные ресурсы африканских государств, одновременно повышая роль наемников в государственной политике.

Кто воюет: краткая история наемников в Африке

ЧВК "Вагнер" определила новые цели наемников в Африке, что сопровождалось широкой оглаской, однако наемничество как явление не является новым на континенте.

После Холодной войны появилось множество наемных групп, состоящих из бывших солдат из Южной Африки, Мозамбика и других стран. Executive Outcomes, сформированная южноафриканским офицером Эбеном Барлоу в 1989 году, прославилась как расистское, но жестоко эффективное подразделение, которое было расформировано только в 1999 году. Жалованье наемников составляло в среднем 3500 долларов для солдат и 4000 долларов для офицеров. Большинство из них были ветеранами постколониальных конфликтов, конфликтов апартеида и Холодной войны на юге Африки в 1970-х и 1980-х годах, так же как сегодняшние члены группы "Вагнер" являются ветеранами войн в Сирии и Украине.

[ + – ] После Холодной войны появилось множество наемных групп, состоящих из бывших солдат из Южной Африки, Мозамбика и других стран

Независимо от страны их происхождения, активность наемников по всей Африке растет. Недавнее исследование Группы исследований и информации по вопросам мира и безопасности показало, что частные военные компании усилили свой контроль и политическое влияние в Африке. Этот рост может быть связан с ростом исламистских повстанческих движений в Африке, которые набирают обороты благодаря созданию подразделений "Исламского государства" по всему континенту. Не случайно Executive Outcomes возобновила деятельность в 2020 году.

В последнее время среди организаций, базирующихся в Южной Африке, активны Osprey Asset Management и Black Hawk, обе из которых состоят в основном из бывших солдат апартеида в возрасте 55-65 лет, ветеранов последних обычных конфликтов в Африке. Osprey Asset Management, как сообщается, проиграла тендер на контракт Кабо Дельгадо в Мозамбике, запросив компенсацию 15-25 тысяч долларов на человека в месяц, в то время как группа "Вагнер" довольствуется малым: 1800-4700 долларов США за наемника.

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Бойцы Пригожина во дворце людоеда Бокассы. Гражданская война в ЦАР и российская ЧВК "Вагнер"

Европейские, американские и украинские ветераны войны в Украине также могут быть заинтересованы в присоединении к различным западным наемным группам, уже действующим в Африке. Американские компании CACI и Academi активны по всему континенту. Немецкая компания Asgaard действует в Египте, Мавритании, Ливии и Судане. Французская компания SECOPEX активна в Сомали, Центральноафриканской Республике, а ранее работала в Ливии вместе с войсками Муаммара Каддафи. Британская компания Aegis Defense Services работала в 18 африканских странах, используя бывших детей-солдат из Сьерра-Леоне наряду с американскими ветеранами Ирака. Конечно, есть и более мелкие региональные компании, включая Dyck Advisory Group в Зимбабве, Paramount Group в ЮАР и Burnham Global, расположенную в Дубае.

Проиграть войну, заработать деньги

Недавняя история показывает, что эти группы наемников гораздо эффективнее обостряют конфликты, чем разрешают их. В Центральноафриканской Республике миссия ООН не смогла победить повстанцев "Селека" и ряд других группировок за пределами столицы Банги. Силы ЧВК "Вагнер" также потерпели неудачу, при этом совершая грубые нарушения прав человека против мирных жителей и журналистов. В Сахельском регионе повстанческие движения связаны с религией и недовольством местных.

В течение десяти лет пара французских антитеррористических программ, операции Serval и Barkhane, не смогли вытеснить Джамаа Нусрат уль-Ислам валь-Муслимин и "Исламское государство" в Большой Сахаре из Мали и соседних стран Сахеля. ЧВК "Вагнер" столкнулась с аналогичными трудностями, поскольку ее собственные потери и количество нападений на гражданских растут. Тем временем в Мозамбике силы ЧВК "Вагнер" потерпели впечатляющую неудачу в регионе Кабо-Дельгадо. Они не смогли понять местную культуру, вступили в конфликт с правительственными войсками и оказались неподготовленными к войне в джунглях. Последующие операции европейских наемников не смогли вытеснить подразделения "Исламского государства".

Возобновление или продолжение конфликта в Сомали, Эфиопии, Нигерии, Ливии и во многих других горячих зонах может спровоцировать операции наемников. Однако Мали, Центральноафриканская Республика и Мозамбик демонстрируют, что африканские мятежи и гражданские конфликты трудно разрешить даже с помощью инновационных методов наемников.

Вместо того чтобы разрешать конфликты или поддерживать законные правительственные институты, группа "Вагнер" и другие частные военные компании стремятся пополнить собственную казну, одновременно ухудшая ситуацию с законностью. Некоторые эксперты утверждают, что такие организации затягивают конфликты, чтобы продолжать получать прибыль от выгодных контрактов. В то же время ЧВК "Вагнер" угрожает легитимности правительства, совершая нападения и убийства мирных жителей, особенно этнических меньшинств, в Мали и Центральноафриканской Республике. Таким образом, частные военные компании часто становятся головной болью для своих работодателей, угрожая долгосрочной стабильности правительств.

Что делать с ЧВК в Африке?

Чтобы Африка не поплатилась за мир в Украине, страны НАТО должны начать с разработки комплексного ответа на стратегии дезинформации, используемые ЧВК "Вагнер".

Первый шаг – ответить на дезинформацию доказательствами. Франция уже задала тон в Мали, используя фотографические доказательства для опровержения дезинформационной операции группы "Вагнер", которая обвинила в массовом убийстве мирных жителей уходящие французские войска.

Во-вторых, западные государства должны лоббировать африканские региональные и континентальные органы, включая Экономическое сообщество африканских государств и Африканский союз, чтобы остановить деятельность наемников. Они могут указать на Мали, Мозамбик и Центральноафриканскую Республику как на наглядные примеры нестабильности и паразитических отношений, вызванных наемниками. Следует призвать эти организации ввести санкции против государств, которые используют наемические группы.

Хотя новые санкции США против ЧВК "Вагнер" являются полезным первым шагом, у группы есть множество способов обойти эти санкции, включая использование подставных компаний. Чтобы предотвратить это, санкции должны быть направлены на правительства, сотрудничающие с наемническими группами.

[ + – ] Следует вводить санкции против стран, которые нанимают наемников

Помимо этого, НАТО и другие организации должны продолжать освещать и развенчивать деятельность наемников. Госдепартамент США взял на себя инициативу, публично распространив телеграмму о расширении горнодобывающей деятельности ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике. Хотя средства массовой информации и расследования, проводимые частным сектором, имеют большое значение, поддержка правительства играет жизненно важную роль в противодействии дезинформации.

Наконец, члены НАТО и африканские государства должны быть готовы к введению санкций и запретов на поездки против групп наемников, базирующихся на Западе, которые также совершают нарушения прав человека. Независимо от их происхождения, наемники – не выход для Африки, поскольку они предлагают в лучшем случае краткосрочные решения проблемы нестабильности и подрывая эффективное управление. Вместо этого лидеры должны продемонстрировать долгосрочную приверженность восстановлению сектора безопасности и содействию экономическому развитию.

Стабильность Африки находится под угрозой. Насилие и джихадизм, наблюдаемые в Мали и Центральноафриканской Республике, могут распространиться по всему континенту. Наемнические организации, нахлынувшие с волной новобранцев после украинской войны, только усугубят проблему.

Об авторе

Рафаэль Паренс – независимый исследователь, живущий в Республике Конго. Он изучает африканские конфликты, военную политику России и военизированные группировки. Публиковал статьи о группе "Вагнер", угрозе продовольственной безопасности в Африке и конфликте в Демократической Республике Конго в Институте исследований внешней политики. Его цитируют в других многочисленных статьях, исследованиях и отчетах в Конгрессе США. Также выступал на телеканале France24, обсуждая последние шаги России в Африке.