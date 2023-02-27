Новые санкции против РФ, атака дронов и "диверсии" в Беларуси: главное за ночь 27 февраля

Фокус в одном материале собрал главные события за прошлый вечер и ночь, и традиционно информирует о том, что произошло нового в Украине и мире.

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Президент Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях против РФ, Украина подверглась ночной атаке иранскими "шахедами", а в Беларуси стали известны подробности повреждения военно-транспортного самолета ВС РФ на аэродроме Мачулищи — таковы были основные события минувшей ночи. Детальнее об этом дальше расскажет Фокус.

Зеленский подписал указы о новых санкциях против России

26 февраля во время своего традиционного вечернего обращения к украинскому народу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал 3 указа о вступлении в силу решения СНБО о санкциях против Российской Федерации. Они касаются тех, кто причастен или помогает России вести войну против Украины.

Санкции будут касаться следующих групп россиян:

россиян причастных к похищению украинских детей;

представителей российской сферы спорта, пытающихся поставить спорт на службу агрессии;

тех, кто помогает удерживать структуры наемников в России для войны против Украины и всех свободных людей.

Диверсанты уже не в Беларуси: появились новые детали взрыва самолета ДРЛО А-50 в Мачулищах

Стали известны подробности взрывов в аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, во время которых серьезные повреждения получил российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По информации объединения BYPOL, к диверсии в Мачулищах причастны партизаны из Беларуси, участники плана "Победа". Аэродром атаковали с помощью дронов.

Сообщается, что партизаны скрылись за пределами Беларуси и находятся в безопасном месте.

Операцию готовили несколько месяцев. Самолет-разведчик А-50 получил серьезные повреждения, и, по оценкам BYPOL, "точно уже никуда не улетит". У аэродрома работали ГАИ, ОМОН и другие структуры.

Ночная атака дронов РФ по Украине: в нескольких регионах сработала система ПВО

В ночь на 27 февраля ВС РФ с северного направления атаковали территорию Украины иранскими дронами-камикадзе. В Киевской области зафиксировали вражеские воздушные и через несколько минут сообщили о работе ПВО. В частности, сообщалось о работе ПВО в Броварском и Бориспольском районах. В Киевской МВА сообщили, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

На Черниговщине Силы противовоздушной обороны сбили три вражеских "шахеда". Попаданий по объектам инфраструктуры не зафиксировано. В Хмельницком прогремели 3 взрыва. Позже стало известно, что в результате атаки дронами в Хмельницком один человек погиб, четыре ранены. Поврежден ряд построек. Стало известно, что при исполнении обязанностей погиб спасатель.

В общей сложности российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". 11 этих дронов сбили украинские защитники.

"Я считаю это смешным": Шольц отреагировал на обвинения в недостаточной поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 26 февраля , прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о недостаточных объемах военной помощи от Германии. Он назвал это смешным.

Он подчеркнул, что Германия никогда не действует поспешно. По мнению Шольца, правительство страны "не из тех, кто меняет свое решение по звонку", и Германия не должна выслушивать упреков, от кого бы то ни было по этому поводу. Немецкий канцлер также выступил против обвинения в том, что Германия хочет вернуться к обычным делам после войны с РФ.

"Мир без России нам не нужен": Медведев угрожает уничтожить человечество в ядерной войне

Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова принялся угрожать миру ядерным оружием. По его словам, поставка оружия Украине приведет к ядерному апокалипсису и "проигрышу для всех". "Мир без России нам не нужен", — сказал Медведев.

Медведев добавил, что крушения России не произойдет из-за авторитетных партнеров, которые якобы не допустят ее развала.