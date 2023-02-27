Нові санкції проти РФ, атака дронів та "диверсії" в Білорусі: головне за ніч 27 лютого

Фокус в одному матеріалі зібрав головні події минулого вечора і ночі та традиційно інформує про те, що сталося нового в Україні та світі.

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Президент Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти РФ, Україна зазнала нічної атаки іранськими "шахедами", а в Білорусі стали відомі подробиці пошкодження військово-транспортного літака ЗС РФ на аеродромі Мачулищі — такими були основні події минулої ночі. Детальніше про це далі розповість Фокус.

Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії

26 лютого під час свого традиційного вечірнього звернення до українського народу президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав 3 укази про надання чинності рішенням РНБО про санкції проти Російської Федерації. Вони стосуються тих, причетний чи допомагає Росії вести війну проти України.

Санкції стосуватимуться таких груп росіян:

росіян причетних до викрадення українських дітей;

представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії;

тих, хто допомагає утримувати структури найманців у Росії для війни проти України та всіх вільних людей.

Диверсанти вже не в Білорусі: з'явилися нові деталі підриву літака ДРЛО А-50 у Мачулищах

Стали відомі подробиці вибухів у аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, під час яких серйозних пошкоджень зазнав російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. За інформацією об'єднання BYPOL, до диверсії в Мачулищах причетні партизани з Білорусі, учасники плану "Перамога". Аеродром атакували за допомогою дронів.

Повідомляється, що партизани втекли за межі Білорусі і перебувають у безпечному місці.

Операцію готували кілька місяців. Літак-розвідник А-50 зазнав серйозних пошкоджень, і, за оцінками BYPOL, "точно вже нікуди не полетить". Біля аеродрому працювали ДАІ, ОМОН та інші структури.

Нічна атака дронів РФ по Україні: в кількох регіонах спрацювала система ППО

В ніч проти 27 лютого ЗС РФ з північного напрямку атакували територію України іранськими дронами-камікадзе. В Київській області зафіксували ворожі повітряні і за кілька хвилин повідомили про роботу ППО. Зокрема, повідомлялося про роботу ППО в Броварському та Бориспільському районах. У Київській МВА повідомили, що в повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

На Чернігівщині Сили протиповітряної оборони збили три ворожі "шахеди". Влучань по об'єктах інфраструктури не зафіксовано. У Хмельницькому пролунали 3 вибухи. Пізніше стало відомо, що унаслідок атаки дронами у Хмельницькому одна людина загинула, чотири поранено. Пошкоджено низку будівель. Стало відомо, що під час виконання обов'язків загинув рятувальник.

Загалом російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". 11 цих дронів збили українські захисники.

"Я вважаю це смішним": Шольц відреагував на звинувачення у недостатній підтримці України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 26 лютого прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про недостатні обсяги військової допомоги від Німеччини. Він назвав це смішним.

Він наголосив, що Німеччина ніколи не діє поспішно. На думку Шольца, уряд країни "не з тих, хто змінює своє рішення по дзвінку", і Німеччина не повинна вислуховувати закидів, від кого б там не було з цього приводу. Німецький канцлер також виступив проти звинувачення в тому, що Німеччина хоче повернутись до звичайних справ після війни з РФ.

"Світ без Росії нам не потрібен": Медведєв погрожує знищити людство в ядерній війні

Експрезидент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову заходився погрожувати світові ядерною зброєю. За його словами, постачання зброї Україні призведе до ядерного апокаліпсису та "програшу для всіх". "Світ без Росії нам не потрібен", — сказав Медведєв.

Медведєв додав, що краху Росії не станеться через авторитетних партнерів, які нібито не допустять її розвалу.