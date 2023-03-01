Россия усиливает информационные операции, чтобы замедлить поставки танков Украине, — ISW
Аналитики убеждены, что ядерная риторика Путина и топ-чиновников РФ, а также информация о якобы готовящемся захвате Приднестровья Украиной — это ИПСО, направленное на то, чтобы отвлечь население от неудач на фронте.
Российские власти, похоже, усиливают пропаганду ложных информационных операций, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых успехов на поле боя и замедлить предоставление западных танков и другой помощи в преддверии ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 28 февраля.
Так, 28 февраля Минобороны России обвинило "США и их пособников" в планировании провокации в Украине с использованием токсичных химических веществ.
Ранее, 19 февраля, МО РФ также заявило, что украинские власти якобы планируют ложные атаки на опасных радиационных объектах в Украине, чтобы обвинить российские силы в неизбирательных ударах по таким объектам.
По мнению аналитиков, очевидное увеличение числа ложных предупреждений о биохимических и ядерных провокациях сопровождается еще и ИПСО, в котором Кремль обвиняет Украину в подготовке к вторжению в непризнанное Приднестровье.
Президент России Владимир Путин также заметно вернул ядерную риторику в российское информационное пространство во время своего обращения к Федеральному собранию РФ 21 февраля, когда он объявил о намерении России приостановить участие в договоре о ядерном вооружении (СНВ).
"Недавнее возрождение нескольких стандартных российских информационных операций в виде предупреждений под ложным флагом и усталых ядерных угроз предполагает, что российские чиновники все больше пытаются смягчить информационное воздействие продолжающегося отсутствия российских успехов на поле боя, а также замедлить поставки западных танков и другого оборудования в преддверии ожидаемых украинских контрнаступлений", — говорится в отчете ISW.
Аналитики убеждены, что МО РФ и российские топ-чиновники, вероятно, будут наращивать свое участие в таких информационных операциях по мере приближения к кульминации продолжающегося российского наступления в Луганской области и расширения возможностей для украинских контр наступательных действий.
Напомним, 23 февраля Минобороны РФ заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Они считают, что в ближайшее время ВСУ проведут новую операцию.
Ранее, 27 февраля, бывший президент России и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России готовы применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существования государства. По словам Медведева, Запад не сможет развалить Россию как это было с СССР.
28 февраля стало известно, что на границе с Молдовой Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности, строят фортификационные сооружения.