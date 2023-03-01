Росія посилює інформаційні операції, щоб уповільнити постачання танків Україні, — ISW

Аналітики переконані, що ядерна риторика Путіна і топчиновників РФ, а також інформація про захоплення Придністров'я Україною, що нібито готується, — це ІПСО, спрямоване на те, щоб відволікти населення від невдач на фронті.

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Російська влада, схоже, посилює пропаганду неправдивих інформаційних операцій, щоб відвернути увагу від відсутності відчутних успіхів на полі бою та сповільнити надання західних танків та іншої допомоги напередодні очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 28 лютого.

Так, 28 лютого Міноборони Росії звинуватило "США та їх посібників" у плануванні провокації в Україні з використанням токсичних хімічних речовин.

Раніше, 19 лютого, МО РФ також заявило, що українська влада нібито планує помилкові атаки на небезпечних радіаційних об'єктах в Україні, щоб звинуватити російські сили в невиборчих ударах по таких об'єктах.

На думку аналітиків, очевидне збільшення кількості хибних попереджень про біохімічні та ядерні провокації супроводжується ще й ІПСО, в якому Кремль звинувачує Україну у підготовці до вторгнення у невизнане Придністров'я.

Президент Росії Володимир Путін також помітно повернув ядерну риторику в російський інформаційний простір під час свого звернення до Федеральних зборів РФ 21 лютого, коли він оголосив про намір Росії призупинити участь у договорі про ядерне озброєння (СНО).

"Нещодавнє відродження кількох стандартних російських інформаційних операцій у вигляді попереджень під хибним прапором і втомлених ядерних погроз припускає, що російські чиновники все більше намагаються пом'якшити інформаційний вплив продовження відсутності російських успіхів на полі бою, а також сповільнити постачання західних танків та іншого обладнання напередодні очікуваних українських контрнаступів", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики переконані, що МО РФ і російські топчиновники, ймовірно, нарощуватимуть свою участь у таких інформаційних операціях у міру наближення до кульмінації російського наступу, що триває в Луганській області, і розширення можливостей для українських контрнаступальних дій.

Нагадаємо, 23 лютого Міноборони РФ заявило, що Україна нібито готує збройну провокацію проти невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Вони вважають, що найближчим часом ЗСУ проведуть нову операцію.

Раніше, 27 лютого, колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що в Росії готові застосувати ядерну зброю у разі, якщо виникне загроза існування держави. За словами Медведєва, Захід не зможе розвалити Росію, як це було з СРСР.

28 лютого стало відомо, що на кордоні з Молдовою Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки, будують фортифікаційні споруди.