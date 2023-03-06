"Принцип троянского коня": Китай может шпионить в США с помощью портовых кранов – WSJ

В Минобороны США обеспокоены, что гигантские краны китайского производства, расположенные в американских портах по всей стране, могут использоваться КНР в качестве инструмента слежки и шпионажа.

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Портовые краны китайского производителя ZPMC в Пентагоне сравнили с троянским конем, так как полагают, что в них установлены сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, вывезенных или ввозимых в США, пишет The Wall Street Journal.

Собеседники WSJ утверждают, что в этих кранах установлены сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, вывезенных или ввозимых в США. Так, некоторые порты использует Пентагон для отправки военных грузов по всему миру.

В посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что опасения США о кранах-шпионах "вызваны паранойей".

Дипломаты считают, что теории о китайской угрозе только препятствуют торгово-экономическому сотрудничеству между странами и наносят ущерб самим США.

Напомним, что, по мнению исследователей из Австралийского института стратегической политики, Китай побеждает Запад в гонке технологий.

3 марта появилась информация, что в Китае недовольны Кремлем из-за того, что обсуждения поставок оружия были перехвачены и опубликовали в США.

26 февраля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Пекин рассматривает возможность предоставления Москве летального вооружения. Со своей стороны Вашингтон предпринимает все усилия, чтобы удержать Китай от принятия ошибочного решения.

Тем временем, 3 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Пекину нет смысла откровенно становиться на сторону Москвы, поскольку он понимает ему последствия такого шага.