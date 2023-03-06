"Принцип троянського коня": Китай може шпигувати в США за допомогою портових кранів — WSJ

У Міноборони США стурбовані, що гігантські крани китайського виробництва, розташовані в американських портах по всій країні, можуть використовуватися КНР як інструмент стеження та шпигунства.

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Портові крани китайського виробника ZPMC у Пентагоні порівняли з троянським конем, оскільки вважають, що в них встановлені складні датчики, які можуть реєструвати і відстежувати походження та місце призначення контейнерів, вивезених чи ввезених до США, пише The Wall Street Journal.

Співрозмовники WSJ стверджують, що в цих кранах встановлені складні датчики, які можуть реєструвати і відстежувати походження та місце призначення контейнерів, вивезених чи ввезених до США. Так, деякі порти використовує Пентагон для відправки військових вантажів по всьому світу.

У посольстві КНР у Вашингтоні заявили, що побоювання США про крани-шпигуни "викликані параноєю".

Дипломати вважають, що теорії про китайську загрозу лише перешкоджають торговельно-економічному співробітництву між країнами та завдають шкоди самим США.

Нагадаємо, що, на думку дослідників з Австралійського інституту стратегічної політики, Китай перемагає Захід у гонці технологій.

3 березня з'явилася інформація, що в Китаї незадоволені Кремлем через те, що обговорення постачання зброї було перехоплено та опубліковано в США.

26 лютого директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив, що Пекін розглядає можливість надання Москві летального озброєння. Зі свого боку, Вашингтон докладає всіх зусиль, щоб утримати Китай від прийняття помилкового рішення.

Водночас 3 березня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав, що Пекіну немає сенсу відверто ставати на бік Москви, оскільки він розуміє наслідки такого кроку.